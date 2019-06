Boa vista e bom gosto no restaurante Ti Choa, em Angra do Heroísmo, nos Açores

Quando visitar a ilha Terceira, nos Açores, tem de ir a Serreta a fim de ver a paisagem. E de caminho, sentar-se à mesa deste restaurante, para saborear a comida, igualmente admirável. A opinião do crítico de gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Ti Choa

Todos os anos, em setembro, a população da Terceira ruma ao Santuário da Serreta, a fim de participar na maior festa popular da ilha, que decorre num lugar de beleza indizível, rodeado pela Reserva Florestal de Recreio e pelo mar. Dali, veem-se as ilhas de S. Jorge e Graciosa, com as alturas do Pico por detrás, e contempla-se um pôr do Sol estonteante. No resto do ano, a população continua a ir lá, bem como os visitantes da ilha esclarecidos, mas por um motivo bem mais prosaico: saborear as iguarias do restaurante Ti Choa. É uma casa familiar, que as irmãs Cardoso receberam dos pais – ainda presentes, mas voluntariamente afastados da lida diária – e mantêm intacta, encarregando-se Lisandra da cozinha e Delisa da sala. Há simpatia irradiante e comida tradicional muito boa, à base da carne, que reina nesta zona alta da ilha, enquanto nas povoações com portos de pesca domina o peixe (aqui, não faz sentido falar em proximidade do mar, que está sempre a um passo!). Também há instalações acolhedoras, com forno a lenha numa parede da sala, no qual se coze pão e se cozinham iguarias como a alcatra e a feijoada. Venham daí, que vai valer a pena.

Sexta-feira é o melhor dia por haver pão quentinho – amassado de manhã, cozido durante a tarde e tirado à hora de jantar –, que muitos clientes encomendam e aguardam, em ânsias, já com a mão na manteiga, no queijo, no doce de marmelo... Nos outros dias, sugere-se a degustação, que tem um pouco de tudo o que é mais tradicional: morcela, linguiça, chouriça, torresmos de cabinho (entrecosto de porco derretido na frigideira com banha e especiarias, deixando o pequeno osso parcialmente descarnado, a jeito de lhe pegar com os dedos, como se fosse o cabo do talher), molho de fígado (carne de porco cozinhada na sua gordura a que se juntam pedacinhos de fígado com batata-doce a acompanhar) e, como prato de resistência, alcatra regional. É um feliz aproveitamento da carne de vaca que, depois de marinada em Verdelho da região e especiarias, vai ao forno a lenha e cozinha lentamente, sendo acompanhado com massa sovada (uma espécie de pão doce), arroz e batatas cozidas.

Degustação à parte, a chouriça, a linguiça, a morcela, os torresmos e o molho de fígado insinuam-se para entrada. No entanto, a morcela, que é frita em banha de porco, à maneira antiga, e os torresmos também podem ser prato principal, com batatas fritas, ananás e pão de milho a acompanhar, tal como o molho de fígado. Outro prato que se recomenda é a feijoada, à sexta-feira, feita no forno de lenha, bem condimentada (pelos enchidos e pelas especiarias), saborosíssima. Também há sempre bons bifes de porco e de novilho, nas carnes; espadarte grelhado e filetes de abrótea (textura estaladiça e sabor delicado), nos peixes. Boa doçaria regional, destacando-se: Dona Amélia, que são queijadinhas à base de farinha de milho, ovos, melaço de cana e especiarias (canela); doce de vinagre, que é doce de ovos original, feito com vários pontos de açúcar. Garrafeira interessante que junta ao Verdelho de produção local, nos Biscoitos, ali ao lado, outros vinhos do Pico e do continente. Serviço muito diligente e simpático

Ti Choa > Grota do Margarida, 1, Serreta, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores > T. 295 906 673 > seg-sáb 12h-14h30, 19h-21h30 > €15 (preço médio)