9 sítios para beber saké, em Lisboa e no Porto

Com arroz, água e koji se faz a bebida nacional do Japão. Dos mais frutados aos mais secos, os sakés são servidos a diferentes temperaturas e, tal com um vinho, podem acompanhar a refeição. Eis 9 restaurantes, em Lisboa e no Porto, onde pode provar os melhores sakés

Servido tradicionalmente no Japão, durante cerimónias mas não só, o saké é feito nas kuras (adegas) de outubro a março, segundo processos complicados e morosos. A 1 de outubro, celebra-se o Dia Mundial do Saké, data que marca o fim da colheita do arroz e o início da preparação desta bebida com uma história de mais de dois mil anos. Depois de polido o bago (há mais de uma centena de variedades de arroz para este fim), é demolhado e cozido a vapor. Em seguida, acrescenta-se água e o koji (aspergillus oryzae), um fungo filamentoso que dá início ao processo de fermentação. Até ao seu engarrafamento, há ainda que fazer a filtragem, a pasteurização, entre outros métodos técnicos. Por cá, ainda é uma bebida relativamente desconhecida, mas alguns chefes e barmen já a incluem nas suas ementas.

Diana Tinoco

Perto do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, no novíssimo restaurante Tsukiji, do chefe Paulo Morais, a primeira paragem faz-se no bar para saborear uma das cerca de 20 referências de saké. Servido puro ou em cocktails, há quem prefira acompanhar as sugestões da ementa com esta bebida fermentada. Seja o Schichida Junmaidaigi Njyo (16% de álcool), de textura elegante e sedosa que liga bem com mariscos ou carpaccios de peixe, seja o Tosatsuru Daikissho (15%) que combina com sushi e sashimi, estas são apenas duas sugestões. Já em Algés, no restaurante Kanazawa, igualmente de Paulo Morais, “o primeiro momento do menu de degustação é sempre acompanhado por um saké”, diz o chefe que prefere saborear esta bebida num copo de madeira ou de bambu. “Gosto do toque que a madeira dá.”

No novo Big Fish Poke Bar, no Cais do Sodré, há mais de 300 garrafas de oito referências de saké. Neste restaurante que aposta nos pokes de peixe, a carta de bebidas, pensada pelo barman Fernão Magalhães, sugere sakés doces e secos. Para se iniciar, há que pedir o Takara Sparkling Mio, um dos mais fáceis de beber, a lembrar champanhe. Escondido entre os bares e restaurantes do Bairro Alto, no Izakaya Tokkuri, os chefes Vítor Adão e Lucas Azevedo cruzam o Japão e Portugal à mesa. Ali, as lulas com kimchi e os croquetes edamame com cabeça de xara podem ser saboreados com uma das seis referências de saké (€8 a €17,50).

Paulo Barata

No Chiado, o Afuri tem 10 variedades de sakés que se servem em copo decanter, garrafa ou numa das três provas. “O saké está para o Japão como o vinho para os portugueses. Dependendo do polimento do arroz, pode resultar um saké mais suave e quase sem teor de álcool, ou o contrário, bastante aromático e frutado, com médio ou alto teor alcoólico”, explica Tiago Pimentel, gerente do restaurante. Experimente-se o Taisetsu Junmai Ginjo (Hokkaido), perfumado com toque de caramelo, ou o Gekkeikan Junmai Nigori, “nublado, pequena doçura com líquido leitoso, insinuando amêndoas”.

Fora do eixo Chiado-Cais do Sodré, o restaurante Soão, no bairro de Alvalade, sugere uma viagem pela gastronomia de seis países asiáticos (China, Coreia, Índia, Japão, Tailândia e Vietname), ali combinada com a bebida. À prova estão diferentes variedades, entre elas, o Junmai, encorpado, com sabor forte; o Daiginjo, seco e completo, e o Nigorisake, mais pesado, refrescante e de aspeto leitoso.

D.R.

Desmistificar é preciso

Mais do que um bar de degustação de sakés, a SakeMico é uma empresa de distribuição e escola de formação. A liderar o negócio, iniciado há quatro anos, estão Izumi Tezuka, nascida em Portugal, filha de mãe norte-americana e de pai japonês, Francis Portillo, de El Salvador, e a portuguesa Ana Sarmento, responsável pela área de comunicação e divulgação. Em Campo de Ourique, a porta deste pequeno bar só abre às quartas, quintas e sábados – ou sempre que há reservas para grupos superiores a 4 pessoas (lotação máxima de 18). “Desmistificar que esta bebida só acompanha pratos de sushi e de sashimi é uma das primeiras preocupações da SakeMico”, diz Ana Sarmento. “Dependendo das suas caraterísticas, pode acompanhar queijos, enchidos, carne e até um caril. É como se fosse um vinho, mesmo no que diz respeito ao seu teor alcoólico.”

À prova estão dezenas de referências, como o Taiko no Izanai, preparado com água do mar, o Sato no Homare, da mais antiga kura do Japão, feito há 56 gerações pela mesma família, ou o Ine Mankai, feito por uma mulher, situação rara por terras nipónicas. Além de servidos a copo ou à garrafa, como numa izakaya (taberna), no SakeMico há também menus de degustação de 3, 6 ou 9 sakés (€25, €38 e €48), acompanhados por petiscos como gyosas (€5, 5 unidades), sopa de cogumelos (€3), cachaço de porco com puré de batata-doce (€7,50).

Em Sintra, no restaurante Midori, os dois menus de degustação podem ser acompanhados por saké: o Kiri, com quatro variedades (€80), e o Yama, com cinco (€95). “São mais versáteis, harmonizam bem com a comida”, diz Pedro Fernandes, sommelier do Midori. “Só trabalhamos com sakés puros, entre os 15 e os 20 graus.”

Já no Ikeda, no Porto, restaurante inspirado nas tascas japonesas, há 37 referências de saké para beber em diferentes momentos da refeição (€9 a €182), tal como o vinho, de resto. “Há sakés adequados a cada momento, dos mais fortes aos mais doces, dos que se bebem frios aos que podem ser servidos quentes”, observa Tiago Coimbra Branco, o gerente. O restaurante, que tem cerca de 200 garrafas expostas, em breve vai apresentar uma carta de sakés.

D.R.

Siga o roteiro do saké:

Afuri

R. Paiva de Andrada, 7-13, Lisboa > T. 96 871 0555 > seg-sex 12h-15h, 19h-24h, sáb 12h-24h

Big Fish Poke Bar

R. da Moeda, 1G, Lisboa > T. 21 052 2842 > dom-qui 12h-24h, sex-sáb, véspera feriado 12h-1h

Kanazawa

R. Damião de Góis, 3 A, Lisboa > T. 21 301 0292 > seg-sáb 19h30-21h30

Izakaya Tokkuri

Tv. dos Fiéis de Deus, 28, Lisboa > T. 21 346 1500 > ter-dom 17h-2h

Midori

Penha Longa Resort > Estr. da Lagoa Azul, Sintra > T. 21 924 9011 > ter-sáb 19h30- 22h30

Soão – Taberna Asiática

Av. de Roma, 100, Lisboa > T. 21 053 4499 > seg-sex 12h30-15h30, 19h30-23h, sex até 24h, sáb 12h30-24h, dom 12h30-23h

Tsukiji

R. dos Jerónimos, 12, Lisboa > T. 96 320 9315 > seg-qui 12h15-15h, 19h-23h, sex-dom 12h-24h

SakeMico

R. Azedo Gneco, 66 B, Lisboa > T. 91 508 0300 > qua-qui e sáb 18h-22h

Ikeda

R. do Campo Alegre, 416, Porto > T. 91 549 9363 > ter-qui e dom 12h30-15h, 20h-23h, sex-sáb 12h30-15h, 20h-24h