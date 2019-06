Dia Nacional da Gastronomia, em Viseu: Hoje soube-me a tanto!

À 4ª edição, a festa dos sabores portugueses instala-se em Viseu: o Dia Nacional da Gastronomia celebra-se neste sábado e domingo, 8 e 9, no Solar do Vinho do Dão, com concursos gastronómicos, demonstrações culinárias e exposições de obras artísticas de cozinha e de pastelaria. Em sete pontos, saiba como pode sair de barriga cheia

1. Em terras de Viriato

Para celebrar a variedade gastronómica portuguesa, foi instituído, em 2015, o Dia Nacional da Gastronomia (DNG). À 4ª edição, depois de ter passado por Aveiro, Lisboa e Vila Nova de Gaia, Viseu foi escolhida como cidade anfitriã, acolhendo participantes de todo o País, desde o Minho aos Açores, passando pelo Alentejo. A cidade beirã já se tinha assumido, em 2019, como "destino nacional de gastronomia", seguindo um plano de valorização cultural e turística . “Esta é uma das regiões em que a gastronomia e os vinhos dominam”, disse Almeida Henriques, presidente do município, por altura da apresentação do Dia Nacional da Gastronomia, no Solar dos Vinho do Dão, onde decorre a festa, neste sábado e domingo, dias 8 e 9 . A organização cabe à Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG) – este ano, pela primeira vez, em conjunto com as Edições do Gosto. Haverá, inclusive, um guia oficial, que conduz os visitantes pelo recinto e lhes mostra o que há para fazer, ver e provar.

2. Concursos de cozinha

Entre as novidades desta edição estão duas competições gastronómicas, ambas organizadas pelas Edições do Gosto. O Troféu Portugal desafia cinco chefes de cozinha profissionais – Alexis Gregório (Adega Machado, Lisboa), Duarte Eira (Sal Poente, Aveiro), Guilherme Spalk (Via Graça, Lisboa), Mauro Loureiro (Mar ao Largo, Lisboa) e Hélder Diogo (já venceu o Chefe Cozinheiro do Ano) – a trabalhar os produtos portugueses e a preparar um menu especial com uma sopa, um petisco, um prato de cozinha regional e outro de cozinha contemporânea. Os jurados são de peso: Miguel Castro e Silva, Nuno Diniz e Orlando Esteves. As novas gerações também foram chamadas a participar, no âmbito do Jovem Talento da Gastronomia. Quatro alunos das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal vão defrontar outros tantos do Centro de Formação Profissional da Galiza, e todos terão de preparar, ao vivo, um prato com produtos tradicionais portugueses. Quem saberá valorizar melhor os nossos sabores?

3. A culinária como arte

Diz-se que os olhos também comem, mas no caso da Exposição que se come e se bebe, as peças de arte são para ver, admirar e degustar logo de seguida. Aquela que sido uma das iniciativas com mais sucesso do Dia Nacional da Gastronomia, convidará alunos das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal, artistas (como Tamara Alves e Jean-Michel Chartiel) e chefes portugueses (Nuno Castro, do Fava Tonka) a criar obras artísticas de cozinha e pastelaria originais. “Já tivemos, por exemplo, um quadro de Mondrian feito com diferentes tipos de arroz: espinafres, açafrão, cabidela e tomate”, conta Olga Cavaleiro, presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas.

4. Demonstrações de cozinha e pastelaria

Confrarias e chefes de cozinha e pastelaria foram convidados a partilhar com o público o receituário tradicional português e a integrar o programa de demonstrações diário. Haverá várias sessões por dia, com cerca de 1h, seguidas de degustação. Se quiser saber mais sobre as papas de S. Miguel, em Oliveira de Azeméis ou sobre as “saínhas” de Vagos, este é o palco.

5. Tours Gastronómicos

Muitos querem associar-se à festa. Até domingo, dia 9, estará em vigor uma Rota dos Restaurantes de Viseu, com cerca de duas dezenas dos melhores espaços da cidade a apresentar pratos dedicados ao DNG, desde o cabrito assado à padeiro ao arroz à Beira, em. Mas também existirá uma Rota dos Restaurantes por Portugal e pelo Mundo, com cada aderente a escolher o prato mais representativo da sua região ou da gastronomia portuguesa. No site do DNG , podem ser consultadas as iguarias à disposição.

6. Mostra e venda de produtos

Dezenas de expositores terão à venda produtos tradicionais qualificados, de diferentes regiões do País. Marcam presença o Clube de Produtores Continente, diferentes marcas nacionais e as confrarias com os seus petiscos, desde a fogaça, de Santa Maria da Feira, ao anho assado com arroz de forno, de Marco de Canavezes, passando pela doçaria conventual de Tentúgal e o vinho arinto de Bucelas.

7. Jantar Solidário

A fechar a celebração, no domingo, 9, às 21h, haverá um jantar preparado a vários mãos, por uma causa solidária. Os lugares custam €20 e o lucro reverterá para a APPACDM ( Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) de Viseu ( inscrições ).

Cátia Barbosa