Sabe qual é o segredo dos pastéis de nata da Manteigaria?

O “namoro” pelo número 37 da rua dos Clérigos começou há cerca de dois anos, quase na mesma altura em que a Manteigaria – fábrica de pastéis de nata nascida em Lisboa, em 2014 –, se estreava no Porto, no interior da cafetaria Delta Q, junto ao Mercado do Bolhão. Desde então, a marca do Grupo Portugália ambicionava ter uma loja própria “num local estratégico” da cidade. E nada melhor – dizemos nós – do que estar a dois passos da Igreja e da Torre dos Clérigos, onde a Manteigaria abriu nos primeiros dias de abril. “Esta rua vai ouvir mais vezes o nosso sino do que o dos Clérigos”, brinca Raul Andrade, diretor-geral da marca, referindo-se à sineta que se escuta de todas as vezes que uma nova fornada de pastéis de nata sai do forno.

Tal como nas outras lojas (duas em Lisboa, na Rua do Loreto e no Mercado da Ribeira; e no ponto de venda no Porto que partilha com a Delta), também na da rua dos Clérigos pode ver-se a produção, feita de modo artesanal. “O nosso negócio são pastéis de nata. Não há segredos, a não ser o legado da doçaria conventual portuguesa”, garante Raul Andrade. E assim parece ser: uma cozinha sem segredos, com atenção à qualidade da matéria-prima.

Quem entra na loja, assiste a todo o processo. Desde a preparação do recheio: um creme feito com ovos, farinha, açúcar, leite e sumo de limão, que vai ao lume a engrossar, sempre a mexer, numa grande panela. “Isto não é para meninos! É preciso força física, tem que se estar atento para não o deixar queimar”, atira o diretor-geral. No outro canto, prepara-se a massa folhada, feita com manteiga pura (muito importante), que é amassada, dobrada e esticada, até atingir a espessura pretendida. Só depois se corta em pedaços, com pouco mais de um centímetro, que forram as formas metálicas, com a ajuda do dedo polegar molhado em água para deixar a massa deslizar. E é um gosto ver a rapidez com que o mestre pasteleiro Rogério Loupas, 53 anos, lhe dá a forma e recheia o pastel de nata com o tal creme que, entretanto, ficou no ponto.

Mal entram no forno, aquecido a 450 graus, só precisam de meia dúzia de minutos até que fiquem prontos. Depois, já se sabe, toca a sineta a avisar que a fornada de pastéis de nata (€1/cada) está pronta. Há quem goste de os comer ainda quentes, com a massa crocante e o creme quase a queimar a língua, outros preferem esperar que arrefeçam. Na loja não há mesas, apenas apoios de balcão, onde o pastel de nata pode ser saborear logo ali, polvilhado (ou não) com canela, acompanhado por um capilé fresco (€1,80) ou por um copo de vinho do Porto Burmester 10 anos (€5).

Manteigaria – Fábrica de Pastéis de Nata > Rua dos Clérigos, 37, Porto > seg-dom 8h-24h