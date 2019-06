Camélia Brunch Garden, no Porto: Pequeno-almoço tardio, com vista para o Douro

Lanches saudáveis, almoços partilhados, cocktails e brunch. O Camélia Brunch Garden abriu na foz do Douro, tem uma ementa para todas as horas do dia e vista para o rio

É no início da primavera que as camélias pintam de todas as cores os jardins do Porto. A flor da cidade, como é conhecida, não é pretexto para falar de um parque verde, mas de uma nova casa para pequenos-almoços tardios, com opções para partilhar e lanches saudáveis. O Camélia Brunch Garden acaba de abrir na Cantareira, junto à foz do Douro, e se a zona já convidava a jantares a dois ou com amigos e a passeios ao entardecer, faltava um sítio com um brunch na carta.

Deixamos para trás o rio a abraçar o mar, os barcos de pesca alinhados junto à margem e o elétrico a percorrer a movimentada Rua do Passeio Alegre. Na entrada do Camélia Brunch Garden vêem-se plantas, bancos de madeira e um teto forrado de coloridas camélias. Já depois do “jardim de inverno”, dão-se as boas-vindas a quem chega: “Let a hundred flowers bloom”, lê-se no néon, ou não fosse este um lugar com flores por todo o lado, do balcão às janelas rasgadas. As paredes estão forradas a azulejo, há estantes, cadeiras e mesas de madeira, almofadas coloridas, catos e folhas em cerâmica, além de uma camélia no centro da sala.

O projeto imaginado durante largos meses por Pedro Vieira, um dos sócios, e concebido pelo arquiteto André Dias, foi influenciado pela proximidade do Jardim do Passeio Alegre, que fica ao virar da esquina. “Tentamos conjugar as plantas com a envolvência forte de verde, criando um jardim interior, ligado à flor do Porto”, sublinha.

Com uma sala ampla e cozinha à vista, o Camélia Brunch Garden, diz Pedro Vieira, “é um espaço para desfrutar de boa comida, grande parte vegetariana e vegan, café de especialidade e uma coleção de cocktails originais”. A ementa inclui propostas para partilhar, como guacamole com nachos (€4,50), húmus de beterraba com legumes baby (€4) e hash brown com maionese de alho negro caseiro (€3). Há também ovos (benedict, mexidos com bacon ou omolete, €5,50 a €7), tapiocas, hambúrgueres e tostas. Além de bowls frias, de iogurte, açai, tapioca e abacate (€4 a €5), gnocchi de raízes e pesto de manjericão (prato vegan, €5,50) e tataki de atum com salada fresca de quinoa, espinafres baby e tomate cherry (€6).

Para sobremesa, onde se destaca o gelado de camélia, há cheesecake de manteiga de amendoim, bolo vegan de limão (€2,50 a €3,50) e panquecas – de massa simples ou de aveia e banana, com manteiga, flor de sal e mel (€4) ou ovo estrelado, bacon e maple syrup (€6). Sem esquecer a panqueca dutch baby (oreo, framboesas, toffee, frutos secos e flores comestíveis, €6,50), apresentada como o ex-líbris da casa, pela qual terá de esperar 20 minutos, pois vai ao forno a apurar.

D.R.

Ao Camélia Brunch Garden tanto se pode ir para beber um café de filtro (€5,50 para dois), americano (€2) ou gelado (€1,80), um smoothie de fruta (€4,50) ou um cocktail – todos com nomes de flor, como o Camélia (vodka, flor de sabugueiro, manjericão, limonete e limão, €7), o Tulipa (gin, campari, Martini Rubino, laranja, café e espuma de chocolate, €8), ou o Mimosa (espumante bruto e sumo de laranja, €3,50).

Para não se perder na ementa, há duas opções a considerar, que podem ser partilhadas: o menu de brunch, servido a qualquer hora, que inclui sumo do dia, ovo benedict ou tosta de frango, panqueca de nutella ou manteiga de amendoim, café ou chá (€12,50), e o menu de pequeno-almoço, composto por sumo do dia, torrada saloia ou croissant de cereais, compotas e manteiga, e café americano ou chá (€5,50).

Dentro de dias, abre a esplanada, aumentando assim o número de lugares sentados (são 52, no interior). Mas mesmo que tenha que esperar por mesa – aos fins de semana e feriados, não fazem reserva –, aproveite a paisagem e verá que valeu a pena esperar.

D.R.

Camélia Brunch Garden > R. do Passeio Alegre, 368, Porto > T. 22 617 0009 > ter-dom 10h-20h