Feitoria, em Belém: Há um novo menu à prova no restaurante chefiado por João Rodrigues

Atum rabilho, lula de toneira, carabineiro algarvio e salmonete da lota de Peniche servem-se à mesa do restaurante Feitoria, em Lisboa. O novo menu Terra, do chefe João Rodrigues, está disponível até final de junho – e inclui cocktails

DR

Para falar do novo menu do chefe João Rodrigues, e não querendo estragar a surpresa de quem se sentar à mesa do Feitoria, por estes dias, refreamos o entusiasmo de quem saboreou um banquete digno dos deuses.

Começamos por apreciar a sala do restaurante, com uma Estrela Michelin, decorada com um painel Namban, dedicado aos Descobrimentos, revestido a ouro, uma réplica do biombo exposto no Museu Nacional de Arte Antiga. E que nos trava o passo até à mesa, elegantemente posta com uma toalha em linho, com vista para o Tejo.

Em seguida, a atenção foca-se nos momentos iniciais do novo menu Terra, composto por seis pratos (entrada, quatro pratos principais e uma sobremesa), mais uns quantos mimos que preparam o paladar para os sabores que se seguem, maioritariamente de mar. Não sem antes provar o pão de trigo e de centeio, a broa de milho e a foccacia de azeitona, as manteigas de vaca e de ovelha e o azeite alentejano.

DR

Servido aos jantares, até final de junho, o novo menu faz-se acompanhar com cocktails criados para este fim. Com os espargos com lírio, yuzu e batata-doce; a papada de porco fumada e favas e o camarão marreco em massa filo e puré de coentros chega a primeira bebida – o Orgullo Fiero, feito com Martini Fiero, sumo de laranja, Tónica Premium Schweppes e um toque de lima.

A chamada gastrocoquetelaria, nome para a nova tendência que junta comida e cocktails, levou a Schweppes – marca nascida em 1783 pela mão de Jacob Schweppe, presente em Portugal desde 1956 – a associar-se a restaurantes de alta gastronomia.

Após o amuse bouche, feito com caranguejo santola e navalheira, preparamo-nos para saborear o atum rabilho, caviar, daikon e caldo fumado, o primeiro prato principal da refeição. Segue-se a lula de toneira e manteiga de ovelha, que surpreende pela simplicidade, assim como o carabineiro do Algarve, que nos traz à memória o mar, o verão e as férias.

Da lota de Peniche, o salmonete com bivalves e arroz carolino de salicórnia queimada fecha o ciclo dedicado ao mar, dando lugar ao prato de carne: vaca arouquesa, batata, gema, cogumelos da estação e trufas, saboreado com o Sherry & Ale (vinho Amontillado, vodka, sumo de laranja, Tónica Premium Schweppes e Ginger Ale).

O "pastel de nata" desconstruído fecha a refeição – deliciosa, diga-se –, rematada com o cocktail Sodade, preparado com sumo de limão, xarope de rosas, lichias e uma Tónica Premium Schwepppes. Um verdadeiro banquete, pois.

DR

Feitoria > Altis Belém Hotel & Spa, Doca do Bom Sucesso, Lisboa > T. 21 040 0200 > menu Terra €150 (até 30 jun)