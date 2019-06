Há seis finalistas no concurso que vai eleger o doce do Porto - e o público também vota

São seis as propostas finalistas à eleição da “Delícia do Porto”, escolhidas por um conselho de especialistas, entre os quais está o chefe Ljubomir Stanisic. Nos próximos dias, o público também poderá escolher o melhor (e mais saboroso) doce da cidade

Das 20 candidaturas recebidas pelo concurso “Delícia do Porto”, com o objetivo de eleger um doce da cidade, foram apuradas seis propostas com ingredientes como chocolate, trouxas de ovos, caramelo e canela, mas também outros, mais invulgares, como milho, feijão ou mesmo algas. Tudo isto traduzido em doces de diferentes formas e tamanhos, sobre os quais o público poderá pronunciar-se já a partir da próxima quarta-feira, dia 5, através de votação na aplicação Delícia do Porto, disponível nesse mesmo dia. Quem quiser provar os seis doces a concurso, deverá dirigir-se ao Cais de Gaia, em Vila Nova de Gaia, na próxima sexta e no sábado, dias 7 e 8, e contribuir para o veredito. Ali, de olhos postos na Ribeira, junto ao rio Douro, poderão degustar-se as seis criações escolhidas por um conselho de especialistas, onde esteve o chefe Ljubomir Stanisic e Olga Domingues, responsável pela organização do concurso.

À segunda fase, chegaram os doces de Anabela Ferreira, da pastelaria Cem Pecados (Vila Nova de Gaia), do chefe António Ferreira (Maia), de Gabriela Ribeiro (Porto), de Joana Sousa, mentora do projeto The Pastry Lab (Porto), do chefe Sandro Silva, da pastelaria Natas D’Ouro (Vila Nova de Gaia) e de Rui Pereira, do restaurante Forninho da Granja (Maia).

A escolha do público pesará 30% na eleição daquela que será a Delícia do Porto, e a proposta vencedora receberá um prémio monetário de 10 mil euros. Além de poder ser produzida por várias pastelarias, o doce estará disponível no comércio tradicional, na hotelaria, nas caves de Vila Nova de Gaia, nos cruzeiros do Douro e um pouco por todo o distrito, garante Olga Domingues. A mentora do concurso diz ainda que a receita não ficará fechada a sete chaves, sendo depois partilhada com quem a possa produzir, no distrito do Porto, desde que cumpra os requisitos definidos pela organização, uma vez que este “é um projeto de cariz coletivo”, sublinha.

No próximo dia 10 de junho, haverá uma nova reavaliação das propostas na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Vila do Conde, por um júri mais alargado - no qual, além dos chefes de cozinha Ljubomir Stanisic e Hélio Loureiro, constam Ana Soeiro, da Associação Qualifica/oriGIn Portugal, bem como António Fontes, presidente da AIPAN (Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte), e elementos da Confraria dos Velhotes e da Confraria dos Sabores Poveiros. Para ficar a conhecer o doce típioc da cidade, há que aguardar até 20 de junho, dia em que está marcada a grande final, na Alfândega do Porto, aberta ao público.