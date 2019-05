No Ferroviário, em Lisboa, agora janta-se – e bem – pela noite dentro

Jantar no maior terraço de Lisboa, com o Tejo mesmo à frente, e à hora que lhe der mais jeito. Se já formulou este desejo no último ano, de alguma vez que visitou o Ferroviário e lhe apeteceu comer sem ter de sair de lá, saiba que esta passou a ser a realidade. Para isso saber ainda melhor, o chefe Vítor Hugo pensou numa carta democrática, a agradar a todos

Duarte Drago

Há um ano, escrevíamos aqui sobre a feliz reabertura do Ferroviário, depois daqueles quinhentos metros quadrados de terraço terem estado demasiado tempo fechados à cidade. Desde então, quem lá ia para beber um copo ou assistir a um espetáculo, só podia petiscar se a fome aparecesse. E isso obrigava a que muitos saíssem para comer. Nuno Correia Pereira, um dos sócios, apercebeu-se da lacuna e desafiou o chefe Vítor Hugo, responsável pelas cozinhas dos dois outros restaurantes do grupo – Peixola e São Jorge –, para criar uma ementa democrática e que se estendesse pela noite fora.

"Sentei-me aqui durante quatro dias, no meio das palmeiras, a pensar numa coisa diferente, que tocasse um bocadinho em tudo de forma a agradar a toda a gente. Depois, fechei-me com o subchefe na sala TGV do primeiro andar, bastante escura, e fizemos a carta", conta o chefe, enquanto nos apercebemos como a variedade da oferta é real. Se não, o que dizer de uma ementa com um gaspacho de morango com uva preta (€7), um queijo de cabra curado com espuma de melão (€8) ou umas vieiras coradas com creme de acelga e crocante de arroz (€18,50)? E estas são apenas algumas das entradas.

Duarte Drago

Para um maior aconchego, há ceviche peruano de garoupa, salmão corado, com couscous de legumes e especiarias, legumes grelhados e molho de estragão (€16) ou cherne corado com puré de bolbo de funcho e leite de coco acompanhado de salada thai (€16). Se a ocasião pedir partilha, é caso para se escolher a tábua com acém redondo grelhado, rosbife fatiado e hambúrguer de black angus, acompanhados de polenta crocante, chips de batata, coleslaw e molhos de chimichurri e bearnaise (€39, duas pessoas). Também se pode comer, num registo menos óbvio, o bao de porco, kimchi, spring onion e salada asiática (€15) ou o risotto de cevada, creme de beterraba assada e trigo sarraceno crocante (€14,50).

Duarte Drago

O petit gateaux é único prato que que não foi criado de raiz para o Ferroviário – veio aqui parar devido aos elogios que tem recolhido no Peixola. Para se provar esta sobremesa, e todas as outras ofertas com a assinatura de Vítor Hugo, houve que reorganizar o espaço inaugurado há um ano. Onde antes estavam cadeirões de braços no meio da vegetação, existem hoje 50 lugares sentados (com possibilidade para crescer), em mesas que se adornam com bonitos pratos de cerâmica e talheres pretos, abrigadas numa estrutura que torna este cantinho acolhedor. Assim será até outubro, perfeito para aproveitar os dias mais longos e quentes. No inverno, logo se verá.

Nada destas inovações complica com as restantes funcionalidades do Ferroviário. Quem cá vier para um copo numa tarde cálida, seguirá direto até ao balcão para pedir um cocktail de autor ou uma sangria. O palco, que também está coberto de vegetação, não saiu do sítio, à espera da diversidade que o jornalista David Pinheiro imprime à programação cultural.

Ana Bacalhau, Manel Cruz, Elisa Rodrigues e Rita Redshoes são alguns dos nomes que fazem parte do novo ciclo de concertos, uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, ao final do dia. A banda Mazarin passará a ser residente aos domingos. Mas a grande novidade são as manhãs de fim de semana: ver o amanhecer desde este terraço é um privilégio e agora passa a ser possível, ao sábado e ao domingo, para aulas de ioga ou fitness. Com jeitinho, dá para ficar por aqui, a descansar do exercício numa espreguiçadeira, até ao restaurante abrir, ao final da tarde.

Duarte Drago

Restaurante Ferroviário > R. de Santa Apolónia, 59, Lisboa > T. 21 765 7892 > qua-qui, dom 19h-24h, sex-sáb 19h-1h