Não há duas sem três: Já abriu o novo Yakuza, em Cascais

No Yakusa, no Sheraton Cascais Resort, o sushi serve-se com ouro, caviar e o “melhor peixe do mundo”, diz Olivier da Costa

D.R.

Entra-se pelo grande portão do Sheraton Cascais Resort, na Quinta da Marinha, e na sala contígua à entrada principal do hotel fica o novo restaurante Yakuza, do chefe Olivier, com esplanada e bar especializado em cocktails inspirados na carta, focada principalmente no sushi. A refeição pode começar naquele recanto, liderado pelo barman Alano Marmitt, para saborear, por exemplo, um Pisco Pop, uma versão do pisco sour, preparado com uma calda de pipocas, vermute, pisco, yuzu e lima, de sabor “doce e sensual”, explica o barman. “Muitas pessoas deslocavam-se de Cascais para Lisboa, para ir ao Yakuza”, diz Pedro Santos, diretor-geral do Sheraton. “Com esta aposta, queremos atrair mais gente para dentro do hotel.”

Seja no balcão seja numa das mesas da sala ou da esplanada, a ementa é em tudo semelhante à do restaurante de Lisboa (com exceção das sugestões grelhadas na robata, ainda não disponíveis). Utilizam-se, pelo menos, oito tipos de peixe, como pargo, dourada, robalo, salmão, atum e salmonete, em combinações de sushi e sashimi, mais tradicional ou contemporâneo, bem como em tacos e gunkans. Aqui, a fusão (termo que se evita) faz-se com trufa, caviar e flocos de ouro. “Quero servir o melhor peixe do mundo, venha ele da costa portuguesa, dos Açores, de Espanha ou da Dinamarca”, salienta Olivier, que se prepara para reabrir, a partir de 1 de junho, o Yakuza no Pine Cliffs, em Albufeira. Das várias opções da carta, destacam-se o kyuri maki, com salmão, atum, anchovas e camarão em folha de pepino doce (€18, 7 unidades), o gunkan de kobe, com carne wagyu, foie gras, cebola confitada e teriyaki (€16) e o gunkan rei, com salmão, caranguejo real e ovo de codorniz (€14). Para terminar, creme queimado de jasmim, manga e sansho (€7), não muito doce. Uma refeição ronda os €50, fica a nota, mas a frescura do peixe e os ingredientes de “luxo” justificam o preço.

D.R.

Yakusa > Sheraton Cascais Resort > Quinta da Marinha > R. das Palmeiras, 5, Cascais > dom-qui 19h-23h, sex-sáb 19h-24h