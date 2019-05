Estas sobremesas de Henrique Sá Pessoa e Vítor Sobral têm sabor português e levam gelado

A Carte D'or lançou o desafio a Henrique Sá Pessoa e a Vítor Sobral para criarem a "sobremesa perfeita", com gelado e sorbets da marca. Os chefes inspiraram-se na gastronomia portuguesa e o resultado serve-se na loja do Chiado

D.R.

Às três da tarde em ponto, Henrique Sá Pessoa e Vítor Sobral entraram no Studio Carte D’Or, na Rua do Alecrim, em Lisboa, para dar a conhecer o resultado do desafio proposto: criar a "sobremesa perfeita", utilizando os gelados e sorbets da marca francesa. O repto havia sido lançado no Jantar do Ano, realizado a 4 de maio, que contou com a participação dos dois chefes de cozinha. Passaram no teste, com distinção.

Henrique Sá Pessoa escolheu o sorbet de tangerina para, a partir deste sabor, dar asas à sua criatividade. O resultado teria que ser, desde logo, tipicamente português. “O Chiado é uma zona muito turística, era importante dar uma raiz portuguesa à sobremesa”, explicou. O tradicional toucinho do céu, cozido no forno, foi a base da sua criação. Depois de lhe dar uma textura cremosa, o próximo passo seria encontrar uma ponte de ligação que atenuasse a excessividade de açúcar. Optou por uma espuma de amêndoa, mais leve e fresca, que lhe permitiu continuar a "brincar" com as texturas. A bola de sorbet de tangerina e os pedaços de amêndoa torrada foram a "cereja no topo do bolo" –neste caso, da sobremesa.

Como de criatividade se fazem os melhores chefes, também Vítor Sobral quis puxar pela gastronomia nacional, servindo-se de um doce de ovos, em creme, como base, que conjugou com o gelado de morango da Carte D’or. Os anos de experiência, como referiu, já lhe garantem um dicionário de sabores que facilmente consegue perceber se combinam. Faltava-lhe apenas saber como poderiam conviver, em harmonia, numa sobremesa. Conseguiu-o através de três versões de morango (fresco, seco e sopa de morangos), escondidas dentro do creme, "para garantir a surpresa de quem a prova" e juntou-lhe ainda uma infusão de menta.

As sobremesas custam 4,50 euros e estão disponíveis, até ao final do ano, no Studio Carte D’Or, em Lisboa – a primeira loja da marca no mundo, onde é possível criar a própria sobremesa.

D.R.

Studio Carte D'Or > R. do Alecrim, 24, Lisboa > T. 93 999 0186 / 21 016 9170 > seg-dom 14h-22h