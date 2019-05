Sangue na Guelra: Um festival para revolucionar a gastronomia

Em Lisboa, durante dois, esperam-se conversas disruptivas e inspiradoras sobre o poder da comida, conduzidas por especialistas e chefes de cozinha. A 5ª edição do Symposium Sangue na Guelra decorre nesta segunda e terça, dias 27 e 28, na Gare Marítima de Alcântara

Este ano, o Symposium Sangue na Guelra tem como tema Revolution - The Power of Food. “Um tema provocador, que desafia a sair da zona de conforto, para fazer uma abordagem nova e inovadora aos muitos temas da gastronomia”, dizem Ana Músico e Paulo Barata, organizadores do encontro que decorre na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa. “Queremos trazer uma luz nova, uma perspetiva - perspetivas novas! - à gastronomia portuguesa”, salienta dupla. Durante dois dias, especialistas nesta área e chefes de cozinha vão falar de revolução na cozinha, produção dos alimentos, formas de trabalhar, em sustentabilidade e economia circular.

Nesta segunda, 27, pelas 11 horas, destaca-se a sessão dedicada ao poder do mar e dos oceanos, um tesouro inundado de plástico que urge salvar, por Luís Rodrigues, diretor regional Pescas dos Açores. A propósito deste tema, na terça, 28, pelas 16 e 30, Armindo Jacinto, presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, partilha, com a plateia de convidados, o exemplo de uma região que soube contornar o drama de desertificação, ao apoiar agentes e entidades que trazem soluções inovadoras a um território menos óbvio. "Hoje, é reconhecido pelas boas práticas ambientais, pelo apoio aos pequenos produtores e pela preservação da identidade e dos produtos locais, entre muitas outras ideias", nota Ana Músico.

Ainda na segunda, 27, pelas 16 horas, marca presença neste simpósio César Costa, chefe do restaurante Corrutela, na Vila Madalena, em São Paulo, Brasil, um ativista que defende a sustentabilidade e que pratica o desperdício zero, faz compostagem e está a revolucionar as condições de trabalho dos seus funcionários.

Mas nem só de comida se faz esta revolução. O jornalista Miguel Pires propôs-se a conduzir um debate sobre vinhos naturais (27 mai, seg 16h30). Mais do que uma moda, serão os vinhos naturais essenciais para podermos engarrafar o futuro? é a pergunta que dá o mote à conversa com com Silvia Mourão Bastos (Os Goliardos), o produtor Pedro Marques, do Vale da Capucha, e o sommelier Alejandro Chàvarro.

É com o projeto Refeitório Escolar, desenvolvido pela Junta de Freguesia dos Olivais, a convite da Câmara Municipal de Lisboa, que leva a alimentação biológica e saudável às escolas do 1.º ciclo da freguesia dos Olivais, que se dá início ao segundo dia do Sangue na Guelra (28 mai, ter 10h30). Mais tarde, pelas 12 horas, os chefes Henrique Sá Pessoa, António Galapito, André Lança Cordeiro e Hugo Brito falam sobre a revolução na cozinha. A Imprensa também tem um lugar de destaque nesta quinta edição do simpósio. A dupla Lotta e Per-Anders Jorgensen, fundadores da revista Fool Magazine, vêm falar do papel da Comunicação Social.

De São Paulo, no Brasil, uma das grandes capitais mundiais da gastronomia, chega Janaína e Jefferson Rueda, para contar como é que se reabilita um bairro decadente através da restauração e da gastronomia (28 mai, ter 17h30).

“Este simpósio desafia todos os intervenientes a serem parte ativa neste processo, a partilharem ideias, preocupações, objetivos. Só assim, a uma só voz - e com muitos tons e estilos diferentes - poderemos projetar a nossa cozinha no mundo!", defedem os organizadores Ana Músico e Paulo Barata.

Simpósio Sangue na Guelra > Gare Martíma de Alcântara, Lisboa > 27-28 mai, seg-ter a partir 9h > €90 (2 dias), €50 (1 dia)