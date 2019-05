Lisboa, Alentejo e Douro: Um trio de vinhos singulares

Três tintos com marca de origem e individualidade própria que nos fazem boa companhia. A opinião do crítico de gastronomia da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre três novos vinhos das regiões de Lisboa, Alentejo e Douro

Apresentamos três vinhos singulares: Guarita da Chocapalha Tinto 2015, que é novo no mercado e surge em homenagem a Paulo Tavares da Silva, patriarca da família com o mesmo apelido, da Quinta de Chocapalha, na região de Lisboa; Cortes de Cima Amphora 2016, que após longo tempo de congeminação, em Cortes de Cima, Alentejo, nasceu em 2014 e foi reeditado nas colheitas seguintes, graças à boa impressão causada; e Quinta da Leda Tinto 2016, que tem longo e rico historial, figurando entre os grandes vinhos do Douro.

Guarita da Chocapalha 2015 é uma produção limitada e numerada de pouco mais de duas mil garrafas do monovarietal Alicante Bouschet. Trata--se de uma casta consabidamente inconstante, mas acarinhada por Paulo Tavares da Silva, que a manteve na Quinta de Chocapalha. Em 2015, a vinha de Alicante Bouschet apresentou-se no seu melhor e deu às filhas de Paulo Tavares da Silva (uma das quais, Sandra, é enóloga e tem um notabilíssimo currículo profissional) oportunidade para o homenagearem com um vinho de exceção.

Cortes de Cima Amphora é um vinho caracterizado pelo seu processo de vinificação peculiar, com utilização de duas talhas: uma tradicional, de boca larga, embora sem impermeabilização da superfície interna de barro, ao contrário do que é usual, para fermentação das uvas; outra, mais pequena, para onde se passa o vinho, proporcionando-lhe uma evolução lenta que favorece a construção da sua estrutura e a diferenciação dos seus aromas e sabores. Quinta da Leda é uma das marcas de prestígio da Casa Ferreirinha. O Tinto 2016 mantém o perfil habitual deste vinho: elegância, estrutura e complexidade. E, porque o ano foi fresco, apresenta-se “especiado, resinoso e mais balsâmico, com algumas notas florais e uma nota de mineralidade muito forte”, segundo o enólogo Luís Sottomayor, que o criou.

Guarita da Chocapalha Tinto 2015

Feito com uvas da casta Alicante Bouschet, de uma vinha com mais de 30 anos, apresenta cor quase opaca, aroma concentrado com elegantes notas de frutos pretos e de chocolate, paladar volumoso e taninos muito finos, de textura sedosa e envolvente. €50

Cortes de Cima Amphora 2016

Elaborado com as castas Aragonez (50%), Syrah, Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Trincadeira, tem cor aberta, aroma intenso a frutos vermelhos, com notas de especiarias a que se junta um toque característico do barro cozido, paladar macio e assinalável frescura no final de boca. Declaradamente gastronómico. €18,40

Quinta da Leda Tinto 2016

Produzido com as castas Touriga Franca (50%), Touriga Nacional, Tinto Cão e Tinta Roriz, tem cor rubi profunda, aroma intenso e muito complexo, com elegantes notas frutadas e florais, e também de frutos secos, de especiarias e balsâmicas, paladar volumoso e macio, final elegante e longo. €40