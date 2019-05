O Guilty, do chefe Olivier, abriu no Porto – e quer ser uma festa, todos os dias

Fica na zona da Boavista, no Porto, o novo Guilty, do chefe Olivier da Costa. É restaurante e bar, com um menu descontraído, cocktails e diversão garantida

Depois de se ter estreado no Porto, em fevereiro, com o K.O.B., restaurante de carnes maturadas, Olivier da Costa abriu agora o Guilty, na Praceta Adelino Amaro da Costa, bem perto da Rotunda da Boavista. “É a minha marca mais transversal. Vive muito da movida. Não somos só um restaurante, é um restaurante que vira bar”, resumiu Olivier, durante a inauguração, na passada terça, 21, ao lado dos sócios, Filipe Herculano e Rui Ganguinha (dono de vários bares em Braga, como o Bar Bô Zen, Dona Rosa e KeimÒdrumo).

A carta é descontraída e convida à partilha. Nas entradas, provem-se os Mexican Appeal Nachos com guacamole (€12,59), as asinhas de frango On the Side Wings com molho picante e de maionese de alho e ervas (€9), o carpaccio de polvo, de salmão ou novilho (€10). Além de saladas e massas (a partir €14), há 11 opções de hambúrgueres (€14-€30), como o Olivier (com cogumelos, cebola e ovo estrelado), o French Way (200 gramas de carne e foie gras fresco) ou o Shameless (com burrata, tomate caseiro assado, pesto e pancetta crocante), entre outros.

Também há pizzas (€15-€20), com uma grande oferta de ingredientes (confit de pato, burrata, manjericão, pimentos padrón, espinafres, salsicha fresca...). As sobremesas (a partir €3,50) também são para partilhar, como a Melted Indulgence (petit gâteau, com um mini Magnum ou um mini Corneto em cima). Já os cocktails, com e sem álcool – preparados pelo barman Diogo Maia –, podem acompanhar o almoço e o jantar ou uma saída à noite: desde o best-seller Guilty (sumo de laranja natural, polpa e sumo de maracujá e polpa de morango), aos mojitos, vodkas e licores.

O Guilty veio ocupar um lugar que se encontrava vazio há quase um ano, numa praça renovada junto à rua Júlio Dinis, onde chegaram a funcionar dois restaurantes italianos. “Quisemos criar um destino [próximo da Rotunda da Boavista], numa zona que parecia estar esquecida”, justifica Rui Ganguinha. Uma coisa é certa: tal como nos dois restaurantes em Lisboa (na Rua Barata Salgueiro e no Parque das Nações), no Guilty do Porto também não faltará diversão. Desde o fogo de artifício a acompanhar um shot, com música de festa a condizer, ao desafio Big Guilty: quem conseguir comer 8 double cheeseburguers em 60 minutos, não paga a conta (custa €60).

A música ambiente faz parte da identidade do grupo, criado pelo filho do chefe Michel em 2011, mas as noites de quinta, sexta e sábado serão sempre animadas pelo Dj Vítor L. Lá para julho, deverá estar pronto o deck com esplanada e, nessa altura, o restaurante abrirá mais cedo (a partir das 17h). O Grupo Olivier, que nos últimos sete meses abriu sete restaurantes em Portugal e lá fora (tem agora 13, no total), não descarta a hipótese de poder vir a ter um Yakuza (cozinha japonesa) também no Porto.

Guilty Porto > Pta. Adelino Amaro da Costa, Porto > T, 22 491 9106 > seg-qui 12h-15h30, 19h-24h, sex 12h-15h30, 19h-03h, sáb 12h-03h, dom 12h-24h > preço médio €27,50