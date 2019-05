Restaurante Tasca Vasco, no Porto: Nacional e (muito) bom

É a cozinha mais portuguesa de todos os restaurantes do Grupo Cafeína. O Tasca Vasco ocupou o lugar da cevicheria Panca e quer conquistar a Baixa do Porto

Pouco restou do ambiente (e da cozinha) da América Latina que, durante um ano e meio, foi a identidade do Panca, a cevicheria de Camilo Jaña e de Vasco Mourão na Baixa do Porto. O Grupo Cafeína optou por mudar a ementa do restaurante na Rua Sá de Noronha que servia comida do Peru, do Chile e do México, replicando a imagem da Casa Vasco, aberto na Foz em 2014. “O cliente perceberá logo que tem a mesma identidade”, assegura Vasco Mourão, fundador e diretor-geral da empresa que, no ano passado, foi adquirida em 75% pelo Grupo José Avillez.

“Tentei fazer da Tasca Vasco um irmão mais maduro da Casa Vasco, com cozinha portuguesa vincada”, diz o chefe chileno Camilo Jaña. Da Foz vieram os best-sellers: lulinhas e gambas com molho tártaro (€7), bife de espadarte à algarvia (€14), picanha maturada black angus (€18) e tarte de maçã escondida com gelado de canela (€6). Do Panca, ficou o ceviche Peixeirada Pura (€12). Desta vez, e ao contrário dos outros restaurantes do grupo (onde se incluem o Terra e o Portarossa), Camilo Jaña delineou uma carta de “cozinha de tacho da avó”, inspirado no livro Cozinha Tradicional Portuguesa, de Maria de Lourdes Modesto.

A meia desfeita de bacalhau com grão (€11), os pastéis de massa tenra de bacalhau ou de vitela (€6), as costelinhas de porco bísaro (€12) podem ser saboreados a qualquer hora do dia, acompanhados de um cocktail pisco sour (€8) ou das célebres sangrias. Ostras (às quintas) e pratos como tripas à moda do Porto, cozido à portuguesa e cabrito hão de entrar, amiúde, na carta, servidos em loiça pintada à mão.

Também a decoração foi renovada (pelo arquiteto Francisco Mourão, irmão de Vasco), apostando em elementos idênticos aos da casa-mãe, como o mosaico hidráulico, os lambrins castanhos e os bancos rabo-de-baleia, fabricados artesanalmente em Paris. À semelhança do restaurante na Foz, também a Tasca Vasco pretende complementar o futuro Cafeína Downtown, criando “a mesma lógica de bairro” que tem caracterizado os restaurantes de Vasco Mourão.

O novo Cafeína Downtown (na Rua Actor João Guedes, 5) deverá abrir no final do verão. A arquitetura, a cargo do gabinete de José Carlos Cruz, recriará os antigos cafés de época.

Tasca Vasco > R. Sá de Noronha, 61, Porto > T. 22 203 3144 > dom-qua 12h-00h30, qui-sáb 12h-1h