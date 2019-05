Lisboa nas alturas no novo Rossio Gastrobar

1 / 9 2 / 9 Fabrice Demoulin 3 / 9 Fabrice Demoulin 4 / 9 Fabrice Demoulin 5 / 9 Fabrice Demoulin 6 / 9 Fabrice Demoulin 7 / 9 Fabrice Demoulin 8 / 9 Fabrice Demoulin 9 / 9 D.R.

Evitar clichés e adjetivos é tarefa difícil quando subimos ao sétimo andar do hotel Altis Avenida, em Lisboa, e nos deparamos com uma paisagem de deixar qualquer um boquiaberto. Do lado direito, lá em baixo, vê-se a estação dos comboios do Rossio. Em frente, ainda antes de o olhar alcançar o Tejo, repara-se no Elevador de Santa Justa e, do lado esquerdo, fica o Castelo de São Jorge, a zona da Graça e o casario pombalino. Recuperados do efeito “Uau!”, as atenções centram-se na ementa do Rossio Gastrobar, criada pelos chefes João Rodrigues (à frente do Feitoria, no Altis Belém Hotel & Spa) e João Correia que, depois de cinco anos a trabalhar no hotel em Belém, assumiu a liderança da cozinha do Altis Avenida. Tal como no restaurante Feitoria, também aqui a ementa aposta na “sazonalidade dos produtos, a maioria de origem portuguesa, com pratos para partilhar”, diz João Rodrigues.

É pelos croquetes de rabo de boi e molho de mostarda caseira (€7, 4 unidades) que se inicia a refeição. A esta novidade, na categoria Partilha da ementa, juntam-se o crocante de camarão-marreco com coentros e mão de budha (€8, 4 unidades) e as falsas cerejas de foie gras e brioche tostado, dois clássicos do Feitoria. Na categoria dos Bowls, destaca-se o tártaro de arouquesa e caviar (€12 sem caviar, €20 com caviar), e, na do Pão, o katsu sando de porco alentejano e pickle de cebola (€12). Já na de Conforto, a maior secção da ementa, os espargos brancos grelhados, queijo de vaca curado e molho holandês (€11) e as lulas, shitakes e molho de manteiga cítrico (€18) são irresistíveis. De difícil escolha são também as sobremesas: morango, iogurte e merengue (€6) ou chocolate, avelã e fava tonka (€6), duas tentações em forma de trilogia.

Decorado pelas arquitetas Cristina Santos e Silva e Ana Menezes Cardoso, com materiais como a pedra, o ferro e o latão, o Rossio Gastrobar aposta nos tons preto, verde e cinzento, destacando-se os cadeirões em veludo e os candeeiros dourados. Há ainda uma carta de cocktails, da bartender Flavi Andrade (eleita Melhor Barmaid de Portugal), com dez sugestões, entre elas, o Coco (€13,50), feito com pisco, mezcal, coco tailandês e sumo de abacaxi fumado, e música de DJ. Argumentos não faltam, portanto, para olhar Lisboa lá do alto.

Rossio Gastrobar > Altis Avenida > R. 1º Dezembro, 120, Lisboa > T. 21 044 0017 > seg-dom 12h30-1h