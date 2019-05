Receita de Pão de Ló da Minha Terra, por Marlene Vieira

Bata na batedeira os ovos, as gemas e o açúcar pelo menos durante 20 minutos. Envolva a farinha peneirada nas gemas batidas com muito cuidado, de preferência com a ajuda da mão.

Forre uma forma de barro própria para pão de ló com papel-manteiga (colocar duas ou mais folhas de forma enviusada, de maneira a ficar com as pontas viradas para fora.

