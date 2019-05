A juventude e o vinho: um futuro promissor

O setor vitivinícola está cada vez mais nas mãos de jovens adultos que lhe alargam os horizontes. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

O que mais me impressionou num encontro recente dedicado ao vinho foi a presença de tantos adultos jovens, provavelmente em maioria, tanto do lado dos produtores e enólogos, que estavam ali para mostrar e explicar o que tinham feito, como entre os apreciadores, que denotavam interesse e conhecimento, sabendo ao que iam. Também me sensibilizaram os números muito significativos de vinhos e de pessoas presentes, na sequência, aliás, do que tem sucedido em certames congéneres, alguns dos quais com maior dimensão. Há uma mudança de paradigma no setor vitivinícola, que está definitivamente aberto a uma geração jovem, bem preparada no estudo e na experiência de campo, consciente do que já se faz bem e disponível para melhorar o que ainda se mostra inadequado. Além do mais, domina e dispõe das tecnologias modernas.

Quem prova e bebe regularmente os nossos vinhos, reconhece neles um crescendo de equilíbrio, de elegância e de carácter, refletindo cada vez mais e cada vez melhor as características das regiões de onde provêm. Têm marca de origem, conferida pelos solos, pelo clima, pelas castas e também pelas mãos de quem os desenhou. E convencem, mesmo os vinhos mais simples e fáceis de beber, com a sua alegre frescura e a boa qualidade da fruta ou da estrutura. É assim que vão chegando ao mercado vinhos diferentes para todos gostos e ocasiões, de que são exemplo os três eleitos desta semana.

Casa de Vilacetinho Avesso Superior Vinho Verde DOC 2018

A casta Avesso, que tem o seu território de eleição na sub-região de Amarante, apresenta-se na sua melhor expressão: cor citrina, aroma com um toque floral e notas de frutos de caroço como ameixa e alperce, paladar cheio com equilíbrio e grande frescura. Clara vocação gastronómica. €9,50

Manoella Douro DOC Branco 2018

Feito com uvas de vinhas velhas das castas Gouveio, Viosinho, Rabigato e Códega do Larinho do Douro, tem aspeto brilhante; cor de limão, quase palha; aroma fino e complexo com notas florais, frutadas e minerais; paladar muito vivo, fresco, elegante, pleno de equilíbrio e de sabor. €12,90

Quinta de Camarate Branco Doce 2018

Duas castas, Alvarinho e Loureiro, deram este vinho leve e fresco com uma doçura muito agradável, com aptidão para a mesa, por exemplo a acompanhar sushi e pratos similares. Cor citrina amarelada, paladar equilibrado e suave com boa acidez, compensando a doçura. €6,99