Diga "aloha" no novo Big Fish Poke Bar, em Lisboa

É no balcão, rodeado por plantas naturais e cerca de 300 garrafas de sake, que se passa a maior parte da ação do novo Big Fish Poke Bar, restaurante de cozinha havaiana com forte influência japonesa, aberto em meados de abril no Cais do Sodré. Desde o corte do peixe ao empratamento (a loiça foi desenhada pelos responsáveis do Big Fish) e ao aconselhamento, ali tudo gira em torno desta barra com 20 lugares sentados, aos quais se juntam mais oito, distribuídos por duas mesas junto da janela de vidro martelado, a simular escamas. “Trata-se de um balcão em U e, por este motivo, há uma grande interação e proximidade. Muitos pratos são finalizados em frente ao cliente”, nota Luís Gaspar, chefe-executivo do grupo Multifood (proprietário, entre outros, dos restaurantes lisboetas Pesca, Sala de Corte e Tapisco, também no Porto).

O termo poke, prato estrela do Big Fish, deriva de uma palavra havaiana que significa ‘cortar em pedaços’ diferentes ingredientes que depois são servidos com arroz. Já o nome do restaurante inspira-se no atum, o maior peixe usado na confeção deste prato. Para desenvolver a ementa, Luís Gaspar trabalhou em parceria com Andrew Mayer, fundador do Poke OG, em Miami, que veio a Lisboa. “Muito focada no produto e na técnica, quisemos ir pelo caminho mais tradicional deste prato e por isso só temos peixe”, diz Luís Gaspar (que comanda também o Sala de Corte, especializado em carne, a dois passos do Big Fish).

Para dar início à refeição, há um snack, diferente todos os dias, que aproveita as aparas de peixe sobre um crocante de arroz desidratado. “Uma ideia assente na consciência sustentável e na otimização do produto”, salienta o chefe. Em seguida, corta o atum yellowfin e acrescenta um dip de wasabi e tobiko (€10), uma das entradas da lista. Enquanto se saboreia este prato fresco, começa a flamejar as vieiras para a sugestão Sashimi Scallops XO (€15), que depois tempera com um molho umami, aioli picante, sésamo e lima kaffir. Passando aos pratos principais, das nove receitas de pokes, sugerem-se o Tako, com polvo, arroz yumenishiki, kyūri, cebola roxa, creme de abacate, coentros, alga nori, lima, molho de kimchi e milho crocante (€17), e o Aloha Shrimp de camarão, arroz yumenishiki, edamame, kyūri, cebola doce, cebolo, furikake, bubu arare, molho de trufas, ovo marinado em soja e masago (€16), um dos mais gulosos da carta. Para acompanhar com um dos chás japoneses, experimente-se a malasada (€6), sobremesa semelhante à bola de Berlim, com creme de batata-doce e macadâmia, levada pelos portugueses para o Havai.

Big Fish Poke Bar > R. da Moeda, 1G, Lisboa > T. 21 052 2842 > dom-qui 12h-24h, sex-sáb, véspera feriado 12h-1h