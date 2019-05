Raw – Comida & Granel, no Porto: Saúde no prato

O novo café/mercearia Raw – Comida & Granel , na Foz do Porto, procura soluções mais sustentáveis na mesa e na despensa. Para um consumo mais consciente e responsável

Lucília Monteiro

Há três anos, Carla Ferreira (formada pelo Instituto Macrobiótico de Portugal) foi pioneira na abertura de uma loja de produtos a granel, em Matosinhos. Após uns tempos encerrada, reabriu em março a Raw, na zona da Foz, no Porto, mas mantém acesa a paixão pela comida saudável, aliada à consciência ambiental. Aqui, o projeto sofreu ligeiras adaptações, desde logo pela existência de mais dois sócios, Gonçalo Archer e Fernando Oliveira, que neste local geriram um café e quiseram continuar a ter uma oferta bem acolhida pela vizinhança, como pizzas (€7 a €11,95), hambúrgueres (€8,50) e focaccias (€6,50 a €7,50). Tudo feito na hora, com produtos de qualidade, de preferência biológicos.

Lucília Monteiro

Ao almoço, há ainda um prato diário (€9,50 a €10,50) e, como Carla é apaixonada pela cozinha do mundo, procura utilizar ingredientes diferentes. Desde um tagliatelle de chili com mexilhões, um risotto de espargos e cogumelos, um empadão de millet a um simples bacalhau à Brás. Para o lanche, têm uma vasta gama de chás, smoothies e cacaus quentes, feitos com cacau cru biológico do Peru, para acompanhar os scones, o pão de banana, as french toasts (uma versão light das nossas rabanadas), as panquecas, os brioches ou as torradas em pão caseiro.

A venda a granel da Raw é agora mais reduzida e inclui produtos, a maioria biológicos, como o tal cacau cru, alfarroba, quinoa, arroz selvagem, coco ralado, chás, frutos secos e desidratados e granola. “Tento saber exatamente de onde chegam os produtos, temos de fazer compras responsáveis, aguçar o espírito crítico e ir à procura de mais qualidade”, defende Carla, sem querer “evangelizar” ninguém. Para fora, vendem ainda sopa, bolos (€35) e frasquinhos de tahini (pasta de sésamo), manteiga de amendoim, nutella e paté de legumes (€2,50 a €3). Em versões mais saudáveis, claro.

Raw – Comida & Granel > Pç. D. Afonso V, 55, Porto > T. 91 727 3653 > ter-sáb 10h-20h, dom 10h-16h > menus de almoço €9,50 a €10,50, menus de lanche €4 a €6, brunch ao fim de semana €15