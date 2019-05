Restaurante Belo Horizonte: Bom gosto regional, na Guarda

Tudo, aqui, remete para as tradições beirãs, do ambiente aos produtos e sabores. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Belo Horizonte, na Guarda

Lucília Monteiro

As ruas estreitas e as casas do centro histórico da Guarda, talhadas em granito, constituem um património singular que surpreende os visitantes no seu caminho para a famosa Sé, ex-líbris da cidade e um dos monumentos mais emblemáticos do País com a sua amálgama de estilos – simbiose do gótico e do manuelino com elementos românicos e maneiristas –, ou para os restaurantes de cozinha tradicional e regional, como o Belo Horizonte. Falamos dele por ser um dos que tem tradição e por ter sido remodelado, na sequência de um incêndio que destruiu a cozinha, danificou a sala e levou ao seu encerramento, felizmente temporário, de setembro a dezembro últimos. Quando reabriu, estava melhor do que antes: madeiras claras no soalho e nos lambris, teto branco, atoalhados novos, ambiente mais leve. Mas a comida continua a ser caseira, feita com esmero e servida com simpatia pela família Castanheira: José na cozinha; Jorge, seu irmão, na sala; e Maria, a mãe, num lado e no outro, onde for preciso.

A ementa é extensa e de cariz regional, que salta à vista, logo nas entradas, com enchidos de excelente qualidade, ou não fossem da Guarda, e por isso irrecusáveis: morcela, farinheira e chouriço fritos. Há boas alternativas, como os carapaus em escabeche, de boa fritura e ótimo molho; os ovos com farinheira, de sabor envolvente; ou os simples, mas bons, queijinhos frescos. Nos pratos principais, o mais emblemático é o bacalhau com natas, que nunca falta e tem sempre clientes à sua espera, mormente à quinta-feira, mas há outros nos diferentes dias da semana (à Conde da Guarda, terça-feira; à Monte Verde, quinta; à lagareiro, sexta; à Gomes de Sá, sábado; e, ainda, à Brás, à casa e no forno, domingo). Além do bacalhau merecem destaque, no capítulo dos peixes, os filetes de polvo e, na época, a lampreia com arroz ou à bordalesa.

Do lado das carnes, o cabrito é rei (cabrito da serra, genuíno), seja assado no forno, com o cortejo usual de batatas, arroz e grelos, nos fins de semana, seja frito com molho de vinho do Porto, numa preparação original, seja simplesmente grelhado sem mais tempero do que o sal, a espevitar o sabor da carne; o bucho caseiro, verdadeira relíquia da gastronomia local (bexiga recheada com carnes de porco em vinha-d’alhos que, depois do fumeiro e da seca, é cozida com batatas e grelos); o javali, num estufado exemplar; a chanfana de cabra, com a carne bem temperada e cozinhada. Boa doçaria caseira, com o arroz--doce, o leite-creme, o requeijão com doce de abóbora e outras gulodices tradicionais. Muito boa garrafeira, desenhada de acordo com a geografia, que abarca Beiras, Dão e Douro. Serviço eficiente e muito simpático.

Belo Horizonte > Lg. de São Vicente, 2, Guarda > T. 271 211 454 > ter-sáb 12h-15h, 19h-22h, dom 12h-15h > €20 (preço médio)