As mil e uma possibilidades do “fiel amigo” na Bacalhoaria Moderna, em Lisboa

Pastel de bacalhau, açorda de bacalhau, arroz de bacalhau... No restaurante Bacalhoaria Moderna, em Lisboa, o “fiel amigo” aparece em quase toda a ementa, cozinhado em diferentes receitas e texturas

Quando Ana Moura foi convidada para liderar a cozinha da nova Bacalhoaria Moderna, em Lisboa, estava decidido que a ementa ia ser em torno do bacalhau. “Fazer uma lista toda a pensar neste produto era um grande desafio”, salienta a chefe, que iniciou a sua carreira aos 23 anos, no Eleven, onde estagiou e acabou por ficar (seguiram-se outros restaurantes, como o Arzak, em Espanha, com três Estrelas Michelin, e o Cave 23, do Hotel Torel Palace, em Lisboa). Depois do primeiro impacto, Ana Moura descobriu as mil e uma possibilidades do “fiel amigo”: “Quando comecei a ver que o bacalhau podia ser trabalhado de várias maneiras, tudo ficou mais fácil.”

Na Bacalhoaria Moderna, que abriu no início de fevereiro, o bacalhau da Islândia, de cura tradicional portuguesa, surge em quase todos os pratos, com diferentes texturas e acompanhamentos. Desde o couvert, servido com o pastel de bacalhau, ao tártaro de bacalhau com vinagrete de mostarda (€11), não esquecendo as línguas de bacalhau com gema de ovo (€12), nas entradas. Para quem dispensa o bacalhau para dar início à refeição, há polvo assado com pickles e abóbora assada (€13) e alcachofras, espargos brancos com romesco (€11). Nos pratos principais, o bacalhau à Brás, preparado com a posta da asa branca, e a açorda alentejana de bacalhau evidenciam-se por serem tradicionais. “Nestas sugestões, mantemos os sabores o mais fiel possível”, diz Ana Moura. Já o cachaço do bacalhau (€16), uma parte não muito usada, servido com couves, estragão e tomate, surpreende pela combinação de sabores. Porém, a ementa não esquece os carnívoros, sugere-se o leitão confitado, cozinhado durante 20 horas, com salada e batata frita (€16) e o bife da vazia com batatas e pimentos assados (€17). Entre garfadas na torta de laranja, moscatel e rum (€6) ou na tarte de queijo e toffee (€6), observam-se os pormenores de decoração tanto na zona do bar como na sala principal. As cordas, o cardume de bacalhau em loiça da Bordallo Pinheiro e o azul do mar das paredes não deixam margem para dúvidas de quem é que, ali, é a personagem principal.

Na Bacalhoaria Moderna há dois menus: o executivo (€16) é servido de segunda a sexta e inclui entrada, prato, bebida e café; o menu de criança (€10) está disponível todos os dias e é composto pelo prato fish and chips.

Bacalhoaria Moderna > R. São Sebastião da Pedreira, 150, Lisboa > T. 21 605 3208 > ter-sáb 12h-16h, 19h-23h