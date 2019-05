Izanagi: Pausa para almoçar em frente ao Tejo

Reabriu, nas Docas de Alcântara, o restaurante Izanagi, de inspiração japonesa, com várias novidades. Como o menu de almoço que pode – e deve! – ser saboreado na esplanada, virada para o Tejo e para a marina

Cátia Barbosa

Depois de uma pausa que serviu para procurar novos sabores e receitas, o restaurante Izanagi, de inspiração japonesa, volta a abrir as portas, apostando agora numa carta mais focada no sushi e nos grelhados no carvão (robata). Para saborear na sala ou na esplanada, virada para a doca de Alcântara, entre plantas naturais – a escolha fica por conta do leitor.

Ainda no campeonato das novidades do Izanagi, inaugurado em agosto passado, que leva o nome de um deus da mitologia nipónica, destaca-se o menu completo de almoço (€10), servido durante a semana, e que inclui entrada (sopa miso ou gyozas), um prato que varia de segunda a sexta (buta ramen, salmon party, robata mix, sushi mix e katsu curry) e uma bebida (água, refrigerante, cerveja, limonada, sumo do dia ou vinho a copo).

Sentados à mesa, há três novas entradas para saborear: yaki meshe (€4,50), preparado com arroz salteado com legumes, alho, ovo e soja; horenso no goma ae (€3,50), uns espinafres salteados com molho de sésamo, e ainda trouxas spicy, feitas de papel de arroz, com camarão levemente picante e alface (€6). Na secção robata (grelhados no carvão), sugere-se o yakitori de frango grelhado com alho francês (€6) e o magret de pato grelhado com molho hoisin (€7).

Se o apetite persistir, espreite as novidades na categoria cozinha, ali o magret de pato tostado e crocante, embrulhado em papel de arroz, com arroz gohan e miso shiru (€11), pode ser uma boa opção. Nas sobremesas, o miso cheesecake (€4) e a freaky asian banana (€6), mantêm-se na ementa, devido à procura.

Reunir pratos que são servidos nos vários restaurantes do grupo SushiCafé, proprietário do Izanagi, é uma forma de aliciar e levar mais gente às Docas de Alcântara, em Lisboa. “Era arriscado fazer a ementa do Izanagi só com novas sugestões. É preciso trazer novamente as pessoas para esta zona da cidade, e talvez o melhor caminho seja com pratos já conhecidos dos restaurantes do nosso grupo, entre eles, o Este Oeste, em Belém, e o Avenida SushiCafé, na Rua Barata Salgueiro”, diz Daniel Rente, chefe consultor do grupo.

No Izanagi, o final do dia é marcado pela happy hour: Todos os dias, entre as 16 e as 20 horas, ao pedir um cocktail oferecem o segundo. Tudo isto ao som de música ao vivo. Porque uma novidade nunca vem só.

Izanagi > Doca de Santo Amaro, Armazém 0, Lisboa > T. 91 085 1920 > seg-dom 12h30-23h30