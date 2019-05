Mizzica, no Porto: Como nas ruas da Sicília

Na primeira “rosticceria” da cidade, o mais difícil é escolher entre as panini, feitas na hora, o arancino, a calzone e o cannolo – para comer ali mesmo ou levar rua fora. Seja bem-vindo ao Mizzica (ou ao mitzica, como se lê)

lucilia Monteiro

Delicioso destino gastronómico, a Sicília, em Itália, tem conseguido manter uma cozinha de sabor, genuína, simples, aliada a uma cultura da mesa bem vincada. Foi a saudade dessa tradição e “de comer na rua”, como fazia na cidade de Palermo, enquanto estudante, que levou o italiano Luca Dimino, 38 anos, a juntar-se ao irmão Davide (e mais dois sócios), para abrir, na Rua das Flores, o Mizzica – lê-se mitzica, expressão do dialeto siciliano que significa “giro” ou “estupor”. “É a primeira rosticceria em Portugal e serve apenas sabores da Sicília”, garante Luca, que vive no Porto há seis anos.



Lucília Monteiro

O cardápio é simples, feito com produtos oriundos da ilha italiana e inclui as panini – nome para as sanduíches feitas na hora e com pão caseiro, recheadas com caponata (prato típico que consiste num salteado de beringela, aipo, molho de tomate e alcaparras) com ricota e rúcula ou de presunto com burrata e pesto de manjericão (€8). Depois há a calzone (€4), as saladas (corleone, lampeduza, sciacca e pantelleria, €8) e as tábuas de queijos e de enchidos (€8 a €13). “Não fazemos massa, mas temos pasta de forno e lasanha”, diz Luca.

Na lista, também não podia faltar o arancino, uma bola de arroz achatada, panada e frita, que pode ser recheada com carne, fiambre e mozzarella ou com pistácio e presunto. Comida de rua, para comer à mão e, no fim, lamber os dedos, tal como o irresistível cannolo, a massa doce em formato de tubo que leva ricota e que depois é envolta em chocolate ou fruta cristalizada (€1,50 a €3). Além dos cocktails, no Mizzica serve-se cerveja e vinhos sicilianos, como Castel Firmian e Passiari (copo a partir €3), limoncelo e passito, uma espécie de moscatel produzido na ilha de Pantelleria. Uma viagem pelos sabores genuínos da Sicília, sem se sair do Porto

Lucília Monteiro

Mizzica - Sapori di Sicilia > R. das Flores, 51, Porto > T. 93 499 5884 > seg, qua-dom 12h-21h