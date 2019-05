Do Japão, com todo o rigor, para o restaurante Midori, em Sintra

Uma viagem gastronómica a Quioto, Osaka e Tóquio inspirou o chefe Pedro Almeida a criar novos pratos. No Penha Longa Resort, em Sintra, a refeição no restaurante japonês Midori inicia-se agora com um ritual do chá