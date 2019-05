Sabores tradicionais no restaurante A Talha, em Grândola

A cozinha do Litoral alentejano com um aproveitamento tão simples como hábil dos produtos da terra e do mar. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante A Talha, em Grândola

Filipe Pombo

Foram estes ares de abril que me sopraram a ideia de voltar a Grândola, ao restaurante A Talha (ou A Talha de Azeite, como também se apresenta) e ao conforto da gastronomia alentejana. O espaço é simples, mas bem característico e agradável: balcão com tampo de mármore, cozinha à vista, sala com tijoleira no chão, caniço no teto e nos lambris, talhas de azeite a decorar, embora também a servir de garrafeira e de louceiro, caminhos de mesa em vez de toalhas, destapando parcialmente a madeira, numa inovação recente que lhe deu um ar mais leve e natural. Lembra uma casa rural, cujos donos, Celina e Luís Miguel Gonçalves, gostam muito de receber e mais ainda de surpreender, com os bons sabores tradicionais do Alentejo.

Filipe Pombo

Na ementa, que é extensa, distinguem-se os pratos tipicamente alentejanos dos que têm confeção alentejana com produtos alheios e dos que são feitos segundo receitas de fora com produtos da região. Em todos, os paladares são bem urdidos e apurados. Sobre a mesa há pão alentejano muito bom, ou não fosse genuíno, tal como a manteiga de linguiça e a pasta de perdiz, dois mimos caseiros, a que se podem juntar, para entrada: cabeça de xara, pezinhos de coentrada, espargos com ovos e linguiça de montado alentejano, entre outros petiscos.

Nos pratos principais, as honras vão para as migas gatas, com a sua virtuosa simplicidade – só migas de pão, bacalhau assado, alho, azeite, vinagre e coentros – que as torna tão populares; as migas de espargos com carne de alguidar, estas enriquecidas com os espargos incorporados no pão e com a carne barrada com alho e massa de pimentão, depois frita, cheia de sabor; o ensopado de borrego, tão perfumado e suave como bem apaladado; o javali estufado com castanhas, de carne macia, molho denso e sabor bem marcado; e alguns pratos que poderão parecer estranhos à região, mas que integram o seu receituário, como o arroz de lingueirão ou o naco de boi com arroz de feijão, por exemplo, ambos de louvar. Doçaria caseira gulosa: sericaia, com ou sem ameixa, toucinho do céu, encharcada e leite-creme, entre outros. Garrafeira predominantemente alentejana. Serviço eficiente e simpático.

A Talha > Centro Comercial O Lagar, R. D. Nuno Álvares Pereira, Grândola > T. 269 086 942 / 91 989 9783 / 91 782 5774 > ter-sáb 12h-15h, 19h-22h, dom 12h-15h > €18 (preço médio)