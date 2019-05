No Paco Bigotes, em S. Pedro do Estoril, até parece que estamos em Acapulco

Na nova taqueria mexicana de São Pedro do Estoril, o difícil é escolher entre ceviches, tostadas, tacos, margaritas, tequila ou mezcal. Haja estômago para tudo e a festa à mesa acontece

Sempre que pode, Natasia Ocejo não passa sem ir à barraquinha de praia, na costa de Acapulco, onde Paco Bigotes, um pescador ancião, serve ceviches, pratos de pescado e de marisco, bem como cocktails. É das refeições preferidas desta mexicana que há sete meses se mudou para a Linha de Cascais e que, com o marido, Tiago Marques, e mais dois sócios, abriram, em fevereiro, a taqueria Paco Bigotes, precisamente. Natural da Cidade do México, Natasia põe picante e limão em tudo, não passando um dia sem comer comida mexicana, apesar de já apreciar os nossos pratos de polvo. Na ementa, só o grau de picante foi adaptado, de resto é uma viagem por várias regiões do México: queijo fundido muito apreciado no Norte, ceviches da costa do Pacífico, tostadas como as do mercado de Coyoacán, cochinita pibil (carne de porco cozinhada muito lentamente em folha de bananeira) de Yucatan.

Muito do que se come no Paco Bigotes é o mesmo que se encontra na street food mexicana. Na sala com 35 lugares, mais oito na esplanada, as toalhas de mesa plastificadas e florais vêm de um mercado mexicano, os candeeiros são feitos com os tortilheiros (parecem cestos do pão) e, na parede, uma bicicleta pendurada é uma réplica das que vendem esquites nas ruas, um petisco de milho, maionese, queijo fresco, lima e chili, aqui servido como couvert.

Em dia de semana, com a casa cheia à hora de almoço, provámos uma tostada, taco aberto e estaladiço com atum fresco, pepino, aipo, salsa de abacate, chipotle mayo (€7,50). Fresco e delicado, o ceviche tropical, sempre feito com robalo, sumo de citrinos, manga, habanero, pepino e hortelã (€9,50), é bom para partilhar, tal como tudo o resto. Na hora de escolher os tacos (€6 a €7), pensemos que sujar as mãos faz parte da experiência. Só os de camarão são servidos em tortilha branca, os restantes vêm em tortilha de milho azul. O de cochinita pibil é de lamber os dedos. Ninguém sai do Paco Bigotes sem provar o flan de cajeta (€3,50), receita da avó de Natasia, mole por dentro e rijo por fora, servido com tequila, doce de leite e coco. Uma bomba de doçura. E quando na parede lemos “barriga cheia, coração feliz”, não podíamos estar mais de acordo.

Paco Bigotes > R. Nunes dos Santos, Lote C, Anexo, S. Pedro do Estoril > T. 21 407 6708 > qua-dom 12h30-15h30, 19h30-23h, sex-sáb até 2h