A Santini faz 70 anos e mostra como se fazem "I Gelati Più Fini del Mondo"

Para assinalar os seus 70 anos, a geladaria Santini vai abrir a sua unidade de produção em Carcavelos, para dar a conhecer todo o processo de produção. As visitas guiadas decorrem neste sábado, 4, e, no final, ninguém sai sem provar um gelado com o seu sabor preferido

Foi numa pequena casa na praia do Tamariz, no Estoril, que Attilio Santini, nascido em Cortina d’Ampezzo, Udine, em Itália, começou a fazer gelados. Estávamos em agosto de 1949 e, rapidamente, os deliciosos sabores conquistaram os residentes locais, bem como membros das famílias reais da Europa que, na altura, viviam exilados na linha do Estoril.

Em 1961, Attilio deixa o Estoril e muda os Gelados Santini para Cascais. Ainda antes de abrir a loja na Avenida Valbom, que ainda hoje se mantém, esteve 10 anos no antigo Cinema S. José. Perto da fábrica dos gelados, em S. João do Estoril, abriria também uma segunda loja.

Este sábado, 4, pelas 9 horas, as portas da unidade de produção da Santini, em Carcavelos, abrem-se para receber os inscritos na visita guiada que tem como objetivo celebrar os 70 anos da marca de gelados. Neste dia, de 30 em 30 minutos, entre as 9 e as 16 horas, e em grupos de 10 pessoas, os visitantes podem participar na rotina da fábrica: desde a entrega da fruta, logo pela manhã, à sua preparação, até à produção e degustação do "gelati più fini del mondo" como se pode ler numa das paredes da Santini. “Não gostamos de lhe chamar fábrica porque, de facto, trabalhamos de uma forma muito artesanal, tem um cariz de manufatura”, diz Rosário Ramalheira, diretora de produção da marca.

Antes de se avançar com este artigo, deixamos uma nota aos leitores. Se, desta vez, não conseguiu participar na iniciativa (as vagas esgotaram depressa, aliás), saiba que, de segunda a sexta, mediante marcação prévia, pode entrar e conhecer os cantos à "casa".

Depois de os participantes estarem devidamente fardados (touca, bata e proteções para os pés) e retirados os brincos, relógios, entre outros acessórios, a visita tem início na seção de chegada da fruta proveniente de produtores nacionais, principalmente da zona Oeste, Fundão, Algarve, Ribatejo e Alentejo - a exceção vai para a fruta tropical, como a manga que chega do norte do Brasil. Nesta primeira paragem, há tempo para ouvir algumas explicações: “Só trabalhamos com fruta da época, de qualidade e produzida em condições controladas”, garante Rosário Ramalheira. Fica-se assim a perceber porque, no inverno, não há gelado de morango, um dos sabores mais elogiado e vendido. Agora que este sabor vai entrar novamente na lista, fica mais uma curiosidade: com 100 quilos de morangos produz-se à volta de 70 tubos de gelado, cada um com 6,5 litros. A Santini também não adiciona nenhum tipo de aditivo alimentar, nem mesmo os naturais. Isso significa que usam exclusivamente leite, nata e fruta fresca da época. “Para conseguirmos obter a essência dos melhores sabores fazemos infusões, nomeadamente com ervas aromáticas, cafés e vagem de baunilha”, continua a diretora de produção.

Carlos Arrepiado, do Departamento de Qualidade, é o responsável por verificar o estado de maturação da fruta e confirmar o seu teor de açúcar, uma tarefa feita com um refratómetro. “Selecionamos, para ficar apenas com o melhor produto final possível”, salienta. Em seguida, a fruta fica armazenada dentro de uma caixa interna que dá acesso a uma segunda sala, onde quatro funcionários têm como tarefa lavar, desinfetar, descascar, tirar as pequenas sementes, se for caso disso, cortar e picar. A visita continua na área de produção, onde são feitas as misturas com leite ou com natas, para os gelados, ou apenas com a polpa da fruta, para os sorbets.

Por fim, visita-se a loja, onde cada participante tem direito a um mini gelado (cone ou copo) com um dos sabores à escolha: avelã, baunilha, nata, chocolate ou morango, os mais clássicos; marabunta, maçã verde, doce de ovo com pinhão, ou chocolate branco com raspas de lima, entre tantos outros.

Atualmente, a Santini conta com nove lojas na Grande Lisboa e no Porto e duas unidades de produção, uma em São Pedro do Estoril (onde são feitos os cones de bolacha) e outra em Carcavelos. Já o processo de fabrico é o mesmo há 70 anos. “A gestão familiar que caracteriza a marca desde a criação mantém-se inalterada, assim como o foco em manter a qualidade dos nossos produtos e serviços”, diz Marta de Botton, cuja família detém 50% do capital da empresa. Em breve, vão abrir mais duas lojas na Grande Lisboa.

Santini Carcavelos > Estrada da Torre, Carcavelos, Cascais > T. 21 458 2374 > 4 mai, sáb 9h-16h > visita guiada €5, restantes dias €8,50 > gelados €3,20 (pequeno, até dois sabores) até €5,60 (grande, até quatro sabores); para levar para casa, meio litro €13,50, 2 litros €44