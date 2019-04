Sabores do Japão, Peru e Marrocos na nova carta do Clube Lisboeta

Os pratos portugueses vão mudando, mas nunca saem da ementa do Clube Lisboeta, no Príncipe Real, que faz check in em vários continentes. Agora, há pratos do Japão, Peru e Marrocos para provar

Se, na primeira vez que provámos a comida de Karin Gama, ficámos encantados com a moussaka grega, a lembrar uma lasanha de beringela, com um ragu de cogumelos tão saboroso que até parecia carne assada, desta vez foram as entradas, uma marroquina e outra peruana, que nos desconcertaram. Do mundo das arábias provámos a coca, a fazer lembrar a massa de pizza, com pimento e courgete grelhados, cebola roxa e alecrim e baba ganoush (puré de beringela), temperos e misturas de especiarias (harissa e za’atar) e pasta de requeijão (€10). Como a cozinha peruana usa muito o milho, a chefe de cozinha brasileira preparou uma polenta grelhada com um chilli de carne “bem puxadinho” (leia-se picante) e queijo gratinado (€10). Produtos frescos, confeções simples e muito, muito sabor. Terminasse aqui a refeição no Clube Lisboeta e já sairíamos satisfeitos do restaurante no Príncipe Real, em Lisboa.

Depois de os primeiros tempos dedicados às receitas da Grécia, Tailândia e Brasil, seguiram-se as da Noruega e Índia. Agora, é a vez de a comida de Marrocos, Peru e Japão juntarem-se aos pratos portugueses, sempre presentes na carta temática com quatro países e com um brunch diário, servido até às 17 horas.

O couvert continua um ótimo cartão de visita. Para a mesa veio um cestinho com polvilho de queijo, dois tipos de pão com fermentação natural e outro crocante de farinha de trigo, com sementes de linhaça e de sésamo. Além da ghi (manteiga clarificada, mais leve, menos gordurosa), há hummus de beterraba (de cor bonita e gosto ainda melhor), tremoços temperados com picante e coentros e azeitonas em azeite e com raspa de limão. Com inspiração vinda diretamente da Ásia, o salmão braseado (€14) apresenta-se com a sua pele crocante, molho miso, legumes salteados e um puré de couve-flor com wasabi, servido morno de propósito para não acentuar o picante japonês. Ainda piscámos o olho à massa udon com caldo dashi e bacalhau.

A representar Portugal, a costeleta de novilho com puré de favas, alho-francês grelhado, fricassé de favas e chouriço (€16) para quem ainda não dispensa a proteína animal. Um final doce com o brownie de chocolate preto com cheesecake de matcha (chá verde japonês) e gelado de sésamo (€8). Muita curiosidade suscitaram as outras sobremesas: crème brulée de curcuma, panacotta de milho com caramelo salgado e pipoca doce e raw cheese de mirtilo e limão. Imaginação não falta a Karin Gama para estas combinações por vezes improváveis.

D.R.

Clube Lisboeta > R. da Escola Politécnica, 90, Lisboa > T. 92 562 6105 > seg-qui 8h-1h, sex-dom 9h-2h