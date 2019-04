Receita de Parfait de tarte “banoffee” em copos

Congele durante 30 minutos e, em seguida, deite os pedaços de banana semicongeladas num liquidificador de alta velocidade ou no processador de alimentos, juntamente com as natas de coco. Triture até obter uma mistura espessa e cremosa.

Aqueça uma frigideira média, em lume alto, e toste o coco seco em flocos, as avelãs e as lascas de amêndoa, durante 2 a 3 minutos, mexendo sempre. Quando os frutos secos estiverem tosta dos e dourados, transfira para uma tigela e deixe arrefecer.

