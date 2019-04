Colinas do Douro: Uma marca em ascensão

Mais um projeto que se afirma num território abençoado pelos deuses do vinho. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o projeto Colinas do Douro, do empresário Kelson Giovetti

A história do vinho em Portugal regista, obviamente, as regiões, empresas e marcas com peso e tradição no setor, mas não só, pois é um livro aberto às iniciativas e feitos dos novos produtores. Uma das suas páginas mais recentes intitula-se Colinas do Douro, começou a ser escrita em 2010 e trata de um projeto audacioso que se estende por 476 hectares, 106 dos quais são de vinha, em colinas e socalcos situados na transição dos granitos da Beira Alta para as dobras de xisto do Douro, a 640 metros de altitude.

Foi essa paisagem rude e poderosa, típica do Douro Superior, que atraiu o empresário Kelson Giovetti e o levou a adquirir os terrenos de quatro quintas contíguas. Depois, reuniu uma equipa de reconhecida competência e, em 2010 e 2011, deu início ao plantio das vinhas, optando pelo modo de produção integrada e privilegiando as principais castas autóctones: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Roriz, nas tintas; Rabigato e Viosinho, nas brancas. Há, ainda, cinco hectares de vinhas velhas, com cerca de 40 anos. Um investimento assinalável que incluiu, ainda, a construção de uma adega, dos arquitetos Souto de Moura e Ricardo Rosa Santos, a ser inaugurada no final deste ano.

O sonho é grande, medindo-se tanto pelo volume (produz cerca de 300 mil garrafas) como pela qualidade do vinho – tem um perfil singular, marcado pela elegância, pela frescura e pela mineralidade. Atualmente, existem sete referências de Colinas do Douro, entre vinhos brancos, tintos e um colheita tardia, e duas Quinta da Extrema (uma das quatro quintas das Colinas do Douro). Os vinhos que produz são os mais lídimos representantes daquele terroir e, por isso, os naturais topos de gama das Colinas do Douro.

Colinas do Douro Reserva Branco 2017

Elaborado com uvas das castas Viosinho, Rabigato e Moscatel Galego, de uma encosta de granito, a 600m de altitude, tem aspeto brilhante, cor palha clara, aroma limpo a frutos de caroço com um sugestivo toque mineral e notas cítricas e florais, paladar cheio com acidez correta e grande equilíbrio. €10,95

Colinas do Douro Reserva Tinto 2016

Touriga Nacional e Touriga Franca a predominar, com Tinto Cão, Tinta Roriz e Sousão (em partes iguais), neste vinho de cor rubi com reflexos violáceos, aroma a frutos pretos com leve toque floral e notas balsâmicas e de especiarias, paladar intenso, profundo, fresco, que perdura na boca. €10,95

Quinta da Extrema Tinto (Edição I) 2015

Uvas das castas Touriga Franca e Touriga Nacional neste tinto de cor vermelha brilhante e profunda, aroma concentrado, com notas florais e frutadas, a que se juntam apontamentos de especiaria e um toque vegetal, aliciante, paladar estruturado e aveludado com final elegante e persistente. €39