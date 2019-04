Tanto mar no restaurante Furnas do Guincho, em Cascais

Ementa extensa e rica à base de peixes e mariscos, num espaço privilegiado, nas arribas do Guincho, de onde lhe vem o nome. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o Furnas do Guincho, em Cascais

Fala-se muito dos restaurantes novos, que surgem por todo o lado, com os mais diversos tipos de cozinha, criando-se um fenómeno de moda centrado na diferença e alheado do que já existe, tem história e provas dadas ao serviço da gastronomia portuguesa, como o Furnas do Guincho, por exemplo. Apesar da localização privilegiada que tem sobre o mar e da excelência da comida que serve, à base de peixes e mariscos de qualidade e frescura insuperáveis. O Farol da Guia ajuda a situar o restaurante, que é o mais próximo e parece embutido nas rochas para não contender com a paisagem natural de beleza única. Tem instalações modernas e confortáveis com hall, bar, esplanada com desníveis, que parecem subdividi-la em três, e salas luminosas num ambiente informal e cosmopolita com discreta elegância.

Aqui, o marisco é sinónimo de tentação, sob diversos nomes: perceves, ostras, camarão da costa, gambas, lagostins, bruxas, amêijoas, mexilhões, santola e outros que fazem um irresistível rol de entradas, em que também não faltam os tradicionais queijos de Azeitão e presunto “pata negra”, por exemplo. O marisco surge igualmente em pratos principais emblemáticos, tais como: paelha, que é tão rica como original, com lagosta, camarão de Moçambique e moluscos, numa riqueza e equilíbrio de sabores entusiasmantes; caril e arroz de marisco, ambos bem confecionados e mais bem servidos (todos os pratos, aliás, são muito bem servidos); parrilhada de marisco, iguaria irrecusável para quem gosta mesmo dele, do marisco; açorda de lagosta, feita com lombinhos, suave, gulosa, ainda recente na casa e já muito pedida.

Entre os pratos principais, destacam-se, ainda, os peixes grelhados e os peixes no sal, pela qualidade e pela frescura que são realçadas pelo rigoroso controlo do calor na grelha e no forno; a cataplana de polvo com batata-doce, à maneira da caldeirada, com sabores naturais e bons; os filetes de cherne com arroz de marisco ou salada-russa, um clássico. Nas alternativas de carne, dois marcos: Chateaubriand e filé-mignon. Boa doçaria, com destaque para a musse de avelã e a “especial da casa” – uma pela diferença, outra pelo imprevisto (a “especial” inclui bolo, gelado e fruta, do que houver no dia, sendo a mais pedida). Grande garrafeira, ao nível da ementa. Serviço eficiente e simpático

Furnas do Guincho > Estr. do Guincho, Cascais > T. 21 486 9243 > seg-sex 12h30-16h, 19h30-23h, sáb-dom e feriados 12h30-23h > €40 (preço médio)