No restaurante Degust’Ar vamos ao Alentejo sem sair da capital

O chefe António Nobre, que nos habituou a comer bem nos hotéis M’Ar De Ar, em Évora, está agora mais perto. E, que sorte, no seu novo restaurante, o Degust'Ar, em Lisboa, os sabores são exatamente os mesmos

Inevitavelmente, este texto cheira a coentros, alho, azeite e poejo. Não admira: escrevemo-lo ainda com estes sabores a borbulharem no palato e a trazerem-nos memórias felizes do Alentejo – sem sair de Lisboa. O mágico responsável por este teletransporte foi o chefe António Nobre, 50 anos, que trocou a sua terra pelo rebuliço da capital. Sorte a nossa, que pudemos viajar através dos seus pratos e escapar da confusão de todos os dias, refugiando-nos no Degust’Ar, um gueto onde a cozinha se faz com produtos típicos daquela região do Sul do País. Passemos à ação, que isto de descrever restaurantes acabados de abrir e não falar da comida não é o nosso estilo.

Bem podemos perder-nos a apreciar a decoração made in Holanda, em tons terra, alternados com um elegante verde-petróleo, sentir o toque delicado do veludo das cadeiras e sofás, apreciar as fotografias antigas requisitadas ao Arquivo Municipal de Évora ou determo-nos na porta antiga que aqui ficou de herança. Porém, é quando nos chega um tachinho com dois torresmos no ponto, em cama de sal, que sabemos que não viemos ao engano. Esses, não constam na cábula, nem as favas, pois são amuse-bouche que nunca mais nos largam a lembrança.

Venha de lá essa vieira com batata, presunto ibérico e coentros (cá estão eles!), que é para pararmos de depenicar o pão de sementes de girassol e de mergulhá-lo no azeite biológico. A seguir, trazem-nos perdiz desfiada com pão alentejano e maionese de beterraba, e então reparamos como os convivas sacam dos telemóveis e usam as suas câmaras – é impossível resistir à fotogenia dos pratos, sempre acondicionados em loiça diferente. Depois de comermos o cação de coentrada com uma divinal batatinha à murro, podíamos ter vindo embora, que a coisa estava feita. Mas dita a boa educação que tal atitude é feia e, por isso, ficámos até ao final do menu degustação (€52), sobrevivendo a mais cinco pratos e outros tantos vinhos alentejanos.

Fixemo-nos, por agora, nas carnes: o porco ibérico fez-se acompanhar de puré de abóbora e de um cuscuz de espelta surpreendente, e o borrego, além de supertenro, veio com um lindíssimo puré de batata violeta. Das sobremesas não reza a história, pois, já se sabe, têm muitos ovos e açúcar e outros pecados que nos deixam a lamber os dedos. E isso não se pode mostrar.

Degust'Ar > R. Latino Coelho, 63, Lisboa > T. 21 352 0896 > seg-sáb 12h30-23h30, dom 12h30-15h30