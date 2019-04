Artesão Bistrô: uma oficina de sabores no Porto

A ambição do chefe de cozinha João Lima ganhou forma no restaurante Artesão Bistrô, no Porto, com versões modernas da comida tradicional portuguesa

Ainda não é o restaurante de fine dining dos seus sonhos, mas João Lima classifica o Artesão Bistrô, aberto em fevereiro no Porto, como o “projeto mais ambicioso, pessoal e complexo” em que esteve envolvido. Passo a passo, aproxima-se da alta cozinha em que fez grande parte da sua formação. Como maior referência, aponta Vincent Farges, com quem trabalhou durante cinco anos, na Fortaleza do Guincho, e aprendeu a dominar as técnicas da alta cozinha francesa. Agora, quis aprofundar os conhecimentos sobre a cozinha tradicional portuguesa e não aligeirou a pesquisa. “Contactei com casas que são uma referência, para perceber como chegam a certos sabores e para conseguir replicá-los da melhor maneira”, conta.

Começou a trabalhar por conta própria, em Vizela, donde é natural, no Porta M, onde conquistou autonomia para outros voos. Na Rua Mouzinho da Silveira, no Porto, surgiu a oportunidade de instalar-se numa antiga oficina, passado homenageado no nome do bistrô e na decoração, com utensílios e ferramentas pendurados nas paredes revestidas a madeira. “É um restaurante para quem procura algo diferente, com um atendimento personalizado, uma refeição mais intimista, à base das partilhas”, sublinha João Lima. Prioritária é a confeção de pratos com produtos de alta qualidade, como o bacalhau, migas e tomate (€11), a vitela mirandesa, espargos verdes e cogumelos (€12), o salmonete dos Açores, lula puntilha e jus do assado (€9,50) e o cabrito transmontano, favas e cenoura (€13), com uma apresentação irrepreensível.

Da garrafeira, com vinhos de quase todas as regiões portuguesas, descritas na carta – “como uma introdução ao estilo de vinhos e às castas”, informa Leandro Pereira, o chefe de sala –, constam ainda cervejas artesanais internacionais, como a belga Deus, cuja produção é finalizada com um processo semelhante ao champanhe. “Nas sugestões de harmonização, gosto de introduzir uma cerveja ou um cocktail”, conta Leandro. Para que os clientes “façam uma viagem por tudo o que o restaurante tem para oferecer”.

Artesão Bistrô > R. Mouzinho da Silveira, 218, Porto > T. 91 051 8940 > ter-dom 12h-15h, 19h-23h > menus de degustação €35 (4 momentos) e €45 (5 momentos)