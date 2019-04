No restaurante Viva Lisboa, a refeição começa no Alentejo e termina em Braga

A nova carta do restaurante Viva Lisboa, no Neya Hotel, pretende ser um reencontro com as origens, conjugando, à mesa, várias tradições e culturas de norte a sul de Portugal. O creme de tomate com escalfado de ovo e chips de presunto alentejano e os secretos de porco ibérico grelhados são alguns pratos ali à prova

O creme de tomate com escalfado de ovo e chips de presunto alentejano sacia o apetite e deixa-nos aconchegados. Este é um dos pratos do novo menu de degustação (€45) do restaurante Viva Lisboa, no Neya Hotel, em Lisboa, que assenta na sustentabilidade ambiental, económica e social. Começa-se com os sabores alentejanos mas a restante refeição levar-nos-á a passear por outros recantos do País. Mas já lá vamos.

O bulhão pato com cogumelos tem paladar acentuado a terra, um prato que reúne três variedades de cogumelos, pensado para vegetarianos. “Substituí as amêijoas pelos cogumelos, mas mantive o molho feito com azeite, alho e coentros”, explica Diogo Pimentel, chefe do restaurante.

Segue-se o polvo (da Costa Vicentina) na brasa, com batatinha num lagareiro de alho, alecrim e molho de pimentos assados. “Uma sugestão que se serve um pouco por todo o País, e não apenas numa determinada zona”, explica o chefe. “Acrescentei o pimento vermelho, por não perder a cor e para lembrar uma salada.”

Regressar às origens, conjugando, à mesa, várias tradições e culturas de norte a sul, é o objetivo de Diogo Pimentel, que lhe junta ainda as suas memórias de infância, fazendo-se valer da experiência adquirida na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, no Palace Hotel do Bussaco, no Luso, e no Tivoli Coimbra, entre outros restaurantes onde estagiou e trabalhou.

Nos pratos de carne, voltamos ao Alentejo, para provar os secretos de porco ibérico grelhados com molho de ameixa num carolino de feijão e chouriço. Um prato que lembra também Coimbra, cidade onde Diogo Pimentel nasceu. “A região é conhecida pelos arrozes, seja de coentros, feijão ou de berbigão”, justifica a escolha. Com o prato dá-se também um pulinho a Trás-os-Montes, de onde chegam os chouriços, entre outros enchidos. A viagem gastronómica termina ali perto, em Braga, para saborear um delicioso pudim Abade de Priscos, limão e crocante de presunto, que pede um café a acompanhar. “Gosto de sair da minha zona de conforto, pegar em pratos ou sabores tradicionais e dar-lhe novas texturas e combinações”, resume o chefe.

Para lá do menu de degustação, o chefe Diogo Pimentel, preparada ainda o menu executivo, servido de segunda a sexta, onde estão incluídos entrada, prato, spbremesa, copo de vinho (ou água), café e 2h de parking gratuito.

Viva Lisboa > Neya Lisboa Hotel > R. D. Estefânia, 71, Lisboa > T. 21 310 1801 > seg-dom 12h-23h > menu de almoço seg-sex 12h-15h