Receita de “fajitas” de cogumelos, pimentos, creme de abacate e lima

Receita de O Grande Livro dos Hambúrgueres Vegetarianos, de Nina Olsson, editado pela Arte Plural Edições

Nina Olsson

"As fajitas são um prato mexicano com carne de vaca que pode ser transformado em vegetariano se substituirmos a carne por cogumelos. Pimentos fritos e uma marinada ácida e salgada de especiarias são também típicos deste prato. Para um sabor extra fumado, junte 1 c. de chá de fumo líquido. Os legumes fritos devem ser servidos a escaldar! É delicioso acompanhado por coentros frescos e refrescantes e por um creme de abacate e lima." Nina Olsson

Ingredientes

Para o creme de abacate e lima (para 150 a 200 g, conforme o tamanho do abacate)

1 abacate cortado ao meio, sem caroço e descascado

50 g de crème fraîche ou créme fraîche de caju

1 c. de sopa (15 ml) de sumo de lima

Para o molho

6 c. de sopa mais 2 c. de chá (100 ml) de sumo de lima

2 c. de sopa (30 ml) de azeite

2 dentes de alho esmagados

1 c. de chá de pimenta preta moída na hora

½ c. de chá de chipotle em pó

¼ c. de chá de cominhos em pó

1 c. de chá de fumo líquido (opcional)

Para os legumes das fajitas (para 4 hambúrgueres)

Óleo vegetal para fritar

2 cebolas roxas, fatiadas em tiras finas

1 pimento vermelho em tiras finas

1 pimento verde em tiras finas

1 pimento amarelo em tiras finas

4 cogumelos portobello, sem pé, fatiados

1 cháv. (16 g) de coentros frescos picados

Sal e pimenta preta moída na hora, a gosto

4 pães, abertos e ligeiramente torrados

4 fatias de queijo ou queijo vegano

Preparação

1. Para o creme de abacate e lima: numa tigela pequena, misture o abacate, o crème fraîche e o sumo de lima, até obter um preparado homogéneo. Tape e reserve até à hora de montar.

2. Para o molho: noutra tigela pequena, misture os ingredientes do molho com uma vara de arames e reserve.

3. Para os legumes das fajitas: aqueça uma frigideira em lume médio-alto com um fio de óleo vegetal. Junte a cebola e frite 5 minutos. Adicione os pimentos verde, vermelho e amarelo. Frite por mais 15 minutos, mexendo com frequência. Retire do lume, tape e reserve.

4. Aqueça outra frigideira em lume médio-alto com um fio de óleo vegetal. Frite os cogumelos portobello fatiados até mirrarem e alourarem. Tempere com sal e pimenta a gosto. Retire do lume e reserve, tapado.

5. Volte a levar a frigideira ao lume, aumente-o para o máximo e coloque novamente as cebolas e pimentos na frigideira. Salpique com o molho e salteie 2 minutos. Tempere com sal e pimenta a gosto. Junte os coentros e retire do lume.

6. Monte os cogumelos fatiados no pão e junte queijo, se desejar. Sirva com o creme de abacate e lima.

DICA

Junte alguns pimentos padrón aos legumes da fajita, se quiser torná-los mais divertidos. Alguns pimentos padrón são picantes e outros não, pelo que isto pode trazer um toque de surpresa à refeição. Não é indicado para quem tenha palato sensível ou para crianças.