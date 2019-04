Noval e Taylor’s: Dois vinhos do Porto envelhecidos em casco

A excelência do vinho do Porto expressa-se de diversas formas, algumas das quais ainda passam ao lado de muitos consumidores. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre dois novos vinhos do Porto das casas Noval e Taylor's

Acabam de chegar ao mercado os vinhos Quinta do Noval Colheita 2005 e Taylor’s Very Old Single Harvest Port 1969. Foi quase ao mesmo tempo, o que não passa de mera coincidência, mas dá um bom pretexto para falar destes produtos excelentes de duas das mais importantes casas de vinho do Porto: Noval e Taylor’s. Ambos são Colheita, ou seja, vinhos do Porto de uma única colheita com longo envelhecimento em casco (daí o grande destaque que o ano de colheita tem no rótulo).

Que vinhos são os Colheita, dos quais pouco se fala e boa parte dos consumidores nada sabe? Cingindo-nos ao essencial, que é quanto cabe nesta rubrica, digamos que se trata de Portos envelhecidos em casco, como já foi referido acima, e, por isso, pertencentes à categoria dos Tawny. Mas o Colheita tem de reunir requisitos específicos, nomeadamente ser de uma só vindima e ter, pelo menos, sete anos de estágio em casco, antes do engarrafamento, sendo este faseado, à medida das necessidades. O longo envelhecimento em madeira origina vinhos com tonalidades entre o castanho e o aloirado, em função do tempo decorrido, que também influencia os aromas e os sabores, tornando-os mais ricos e complexos, ano após ano.

Tradicionalmente, a produção destes vinhos interessou mais as empresas portuguesas produtoras de Porto do que as inglesas, que privilegiavam vinhos de outros estilos, como os Vintage e os L.B.V. No entanto, este panorama tem vindo a mudar, certamente devido às tendências do mercado e à crescente apetência pelos tawnies velhos, ideais para sobremesas doces e perfeitos para beber sozinhos, como se sabe (ou devia saber-se).

Quinta do Noval Colheita 2005

Eis um Porto raro, produzido em pequenas quantidades e de uma colheita singular marcada pelo terroir da Quinta do Noval. Tem aroma complexo em que ressalta a fruta conjugada com notas de frutos secos; paladar cheio, rico e muito suave, talhado pela textura sedosa, pelos taninos elegantes e pelos sabores exóticos, com final longo e persistente. Beber à temperatura de 90ºC a 14ºC. €51,60

Taylor’s Very Old Single Harvest Port 1969 Limited Edition

A Taylor’s orgulha--se de ser “uma das maiores e mais antigas reservas de vinhos do Porto envelhecidos em madeira”, incluindo “uma seleção rara de vinhos do Porto Single Harvest”. Como este, de cor mogno profunda; aroma fino e muito complexo com notas de plantas, flores e mel silvestres, de especiarias, de menta fresca e outras; paladar cheio com extraordinária riqueza de sabores; final tão longo como sedutor. Tudo nele é delicadeza, equilíbrio, perfeição. €280