Vista de mar ou de rio, na cidade ou no campo: 9 mesas com diferentes cenários para celebrar esta Páscoa

Nestes restaurantes em Lisboa, Cascais e no Porto – com um pulinho a numa herdade alentejana transformada em hotel –, há menus pensados para os almoços e jantares de Páscoa. Escolha o melhor cenário e reúna a família e os amigos

1. Grill D. Fernando, Lisboa

Aqui a tradição serve-se à mesa, no alto de um 12.º andar

No primeiro (e também maior) hotel da cadeia Altis, desenhado pelo arquiteto e designer Daciano da Costa, o restaurante Grill D. Fernando, aberto há 45 anos, com vista soberba sobre Lisboa, sugere um brunch de Domingo de Páscoa, dia 21, entre as 12 e 30 e as 16 horas. Nas entradas, há várias saladas, entre elas, a de tomate, mozarela e figos confitados; a de novilho com molho thai e a de bacalhau com grão e pimentos. À escolha, estão ainda chamuças de legumes, rissóis de sardinha e folhadinhos de espinafres. A refeição prossegue com a canja de pato com salteado de legumes e cogumelos; lascas de bacalhau com tomate confit e azeitona, cabrito assado com arroz de miúdos e carqueja e risoto de abóbora e queijo cabra com rebentos. Para os mais pequenos, o menu infantil inclui o creme de cenoura e batata-doce, tranches de salmão com legumes e a mini pizza de fiambre. Como sobremesa, ovos e coelhos de chocolate, amêndoas e gelatinas. Em seguida, podem juntar-se à caça aos ovos e fazer pinturas com uma animadora infantil. Altis Grand Hotel > R. Castilho, 11, 12º andar, Lisboa > 21 abr, dom 12h30-16h > €42 (bebidas incluídas), 5-11 anos €21, até aos 4 anos grátis

2. Sud Terrazza, Lisboa

De frente para o rio, com a música dos ABBA

Para celebrar a Páscoa, o chefe executivo Patrick Lefeuvre, do restaurante SUD Lisboa Terrazza, em Belém , preparou uma nova ementa especial. Para o jantar de sexta-feira, 19, os pratos escolhidos são: bacalhau à vicentina com polenta (€28) e lombo de robalo assado sobre pedra e limão servido com molho virgem, beringela caponata, batata assada e salada mist (€75, duas pessoas). Nesta noite, depois do jantar a música será inspirada nos clássicos dos ABBA. Para o tradicional almoço de Domingo de Páscoa, dia 21, haverá perna de cabrito confit em baixa temperatura com alecrim servido com legumes sazonais e batata assada (€36). Para terminar a refeição, creme brulée de baunilha de Madagáscar servido com sorbet de frutos do bosque e crocante de sésamo e o SUD cioccolato, mousse de chocolate, gel de cereja e frutos secos, crocante de praliné e chocolate com espuma de pistachio e gelado de chocolate. Depois, é aproveitar o terraço com vista para o rio Tejo , a Ponte 25 de Abril e o MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Sud Lisboa Terraza > Av. Brasília, Lisboa > T. 21 159 2700 > seg-dom 8h-2h

3. Farol Hotel, Cascais

Na companhia da família e dos amigos, com vista para o mar

Na Sexta-feira Santa, dia 19, o restaurante The Mix, do Farol Hotel, em Cascais, servirá uma refeição especial. À mesa, podem saborear-se a c avala curada, pepino, soro de leite e sorvete de aneto; l ombo de corvina braseado, couve roxa, funcho e lagostim e o b abá com caldo de citrinos e Grand Marnier, gelado de baunilha e sálvia. No almoço de Domingo de Páscoa, dia 21, será servido um brunch composto por muitos e diferentes sabores: lascas de polvo em vinagrete de pimentos; salmão fumado, legumes da época grelhados com queijo feta; tártaro de atum com yuzu e gaspacho crocante com lascas de bacalhau. Nos mariscos, o stras, camarão com gengibre e maracujá; e ainda p argo ao vapor com cevada de amêijoa e espargos, perna de borrego assada com alecrim e mel, penne com cebola roxa, queijo gorgonzola e amêndoas. Para assinalar esta época, à entrada do hotel está uma capoeira com coelhinhos e, no restaurante The Mix, um ovo gigante, que será servido no Domingo de Páscoa. Farol Hotel > Av. Rei Humberto II de Italia, 7, Cascais > T. 21 482 34 90 > 19 abr, sex almoço > €48, menores de 12 anos €24 > 21 abr, dom almoço > €60, menores de 12 anos €30

D.R.

4. Sheraton Cascais Resort, Cascais

Brunch no jardim, ideal para famílias

Este domingo, 21, o brunch preparado pelo chefe João Vieira, servido no jardim do Sheraton Cascais Resort, tem muitos sabores à provas. A pensar na Páscoa, haverá.folar de carnes, borrego à serrano, barriga de porco, entremeada com nozes e farófias. Outra destaque deste brunch é o barbecue. Ali, grelha-se de tudo um pouco: desde hambúrgueres a fatias de picanha, passando por rosbife, frango, salsichas, espetadas de carne e de peixe. As criançãs estão convidadas a participar numa caça aos ovos, em parceria com a Arcádia, que vai decorrer nos jardins do hotel e no Brave Kids. Os adultos recebem um pacote de amêndoas da Arcádia, como recordação desta Páscoa. Sheraton Cascais Resort > R. das Palmeiras, Lt. 5, Quinta da Marinha, Cascais >T. 21 482 9100 > 21 abr, dom 12h30-16h > €49, 7-9 anos € 24,50, até 6 anos grátis

5. São Lourenço do Barrocal, Reguengos de Monsaraz

No campo, entre oliveiras e sabores alentejanos

É numa manta estendida num prado pontuado por flores selvagens e oliveiras que será servido este sábado, 20, o piquenique de Páscoa na herdade-hotel São Lourenço do Barrocal, em Reguengos do Monsaraz. A sopa da panela com galinha do campo, o borrego assado no forno à pastor, os legumes da horta grelhados, a empada de carnes do cozido, as pataniscas de espargos, ovos verdes e as saladas de favas com hortelã e de arroz de feijão com folhas verdes da horta, são algumas das iguarias servidas ao ar livre. Neste cenário, degustam-se ainda folares, padinhas, sericaias, arroz doce, entre tantos ouros mimos que nos levam a viajar pelos sabores desta Páscoa. São Lourenço do Barrocal > EN514, Reguengos de Monsaraz > T. 266 247 140 > 20 abr, sáb > €65, 5-12 anos €25, até aos 4 anos grátis

6. Jamie’s Italian, Lisboa

Sabores italianos, num terraço aberto à cidade

No restaurante que leva o nome de Jamie Oliver, com 500 metros quadrados, distribuídos por três pisos e dois terraços, a Páscoa celebra-se com um bife da vazia grelhado, servido com manteiga de alho e ervas, rábano fresco ralado, coração de alface roxa e batatas fritas funky; bolinhas de carne com molho de tomate biológico, esparguete caseiro e uma pitada de queijo parmesão ou a combinação de vegetais grelhados, marinados em alho e azeite de ervas aromáticas, com mini mozzarella de bufala, tomate e crostini com ricotta, molho de feijão aromatizado com alho, grissini, pickles e azeitonas. Mas guarde-se apetite para o salami de funcho, mortadella com pistachio, prosciutto e schiacciatta picante, com mini mozzarella de bufala, pecorino e geleia de chilli, pickles, azeitonas e salada roxa. Jamie's Italian > Pç. do Príncipe Real, 28A, Lisboa > T. 92 530 1411 > dom-qui 12h-16h, 19h-23h, sex-sáb até às 24h

7. Meat Me, Lisboa

Para aprecidores de carne, no coração do Chiado

Paredes-meias com o Teatro São Luiz, o novíssimo restaurante Meat Me é um paraíso para quem aprecia a (boa!) carne criada em pastos ao ar livre. Para lá dos melhores cortes e das carners maturadas, no Domingo de Páscoa, dia 21, haverá cabrito assado a carvão, arroz de miúdos e legumes assados (€25). Para terminar a refeição, pão de ló de Alfeizerão (€6). R. dos Duques de Bragança, 9, Lisboa > T. 21 347 1356 >seg-qui 12h30-15h30, 19h-24h, sex 12h30-15h30, 19h-1h, sáb 12h30-1h

8. Somos Restaurant & Lounge, Porto

Tradição servida em buffet

Manda a tradição que, nesta época, a mesa se encha com as iguarias mais tradicionais de cada região. Especialmente pensado para este Domingo de Páscoa, dia 21, o chefe Jorge Sousa idealizou um buffet em que sabor é a palavra de ordem. Para começar, nas entradas não falta presunto serrano, pratos com rosbife de vitela e de pato, mexilhão, sapateira recheada, salada de polvo, salmão fumado, carpaccio de bacalhau. Na mesa dos quentes, servem-se primeiro empadas de carne e salpicão serrano, bola de sardinha, bola de carne, folhado de morcela da Beira e maçã Bravo de Esmolfe, chouriço e moura assados na brasa, rojões com tripa enfarinhada. Não havendo apenas um prato principal, os comensais poderão escolher entre bacalhau em crosta de broa de milho com batata a murro e grelos salteados, lombo de pregado escalfado com molho branco, puré de batata e espinafres, cabrito assado com batata assada, arroz de forno e grelos salteados e posta de vitela grelhada com polenta de tomate seco. Na hora dos doces, são várias as opções: pudim Abade Priscos, mexidos de Vila Real, tarte picado de abelha, bolo de noz, tarte de limão merengada, arroz doce à moda de Oliveira do Hospital, pão-de-ló de Ovar e sericaia. Haja apetite para tudo. Somos Restaurant & Lounge > Av. da Boavista, 1466, Porto > 22 607 2552 > 12h30-15h, 19h30-22h30 > 21 abr, dom almoço > €57,50, 3-10 anos €20 (com vinho, água e refrigerante)

Tiago de Paula Carvalho

9. Elemento, Porto

Almoço à volta do fogo

Para o almoço de Domingo de Páscoa, dia 21, o restaurante Elemento, na baixa do Porto, propõe uma refeição à volta do fogo (fire dining). Recorrendo apenas a lenha de sobreiro que, em brasas, no forno ou na grelha, dão um sabor único aos pratos, o chefe Ricardo Dias Ferreira irá preparar duas receitas. Em porções para partilhar a dois, haverá robalo inteiro grelhado na brasa e perna de cordeiro assada no forno a lenha, acompanhados de batata no forno e couve coração. No fim, o limão assado com iogurte, suspiro e bolacha irá adoçar a tarde de Domingo de Páscoa. Ingredientes simples, confeções ainda mais depuradas. R. do Almada, 51, Porto > T. 22 492 8193 > 21 abr, dom 12h-15h > €35/pax sem bebidas