Dois Dedos de Conserva, em Lisboa: Entre latas e escabeches

Em Alvalade, há uma nova loja com produtos portugueses genuínos, que convidam à conversa

Diana Tinoco

Com a afluência de clientes no Dia do Pai, Francisco Centeno de Mendonça e Rita Sá Fernandes perceberam que a Dois Dedos de Conserva, a funcionar desde meados de fevereiro no bairro de Alvalade, estava a dar certo. “As pessoas entravam e iam diretas ao que queriam comprar. Percebemos que já nos conheciam”, contam entusiasmados. Especializada em produtos portugueses genuínos, “que não se encontram com facilidade”, dizem, vende uma grande variedade de conservas, como a barriga de atum, da Pescarias do Algarve, a compota de abóbora com queijo de ovelha curado, da Vale das Cerdeiras, a geleia de pimento e as codornizes de escabeche, de A Bela Cozinha.

O doce de figo de fabrico artesanal, da Brejo da Gaia, é feito com os figos pingo-de-mel apanhados no pomar do proprietária. Por isso, a produção é limitada. “Queremos que vejam a loja como um sítio onde tanto se pode comprar produtos para o dia a dia como para uma ocasião especial”, afirma Francisco. Nas prateleiras, há ainda enchidos, temperos de salicórnia, da Salys, o azeite com trufa, da 9º Sentido, e ainda várias referências de vinhos de pequenos produtores.

A Dois Dedos de Conserva já existia na Lapa, era de uns amigos. Foi com surpresa que o casal soube que eles iam fechar a loja, por motivos profissionais, e foi, então, que Francisco e Rita equacionaram ficar com o negócio. “A caminho de casa, decidimos logo que tínhamos de fazer alguma coisa”, conta Rita. E assim foi. E Francisco só descansou quando a Dois Dedos de Conserva se mudou para Alvalade, o bairro onde tinha crescido.

Dois Dedos de Conserva > R. Acácio de Paiva, 6A, Lisboa > T. 21 395 0543 > seg-sex 11h-21h, sáb 9h-21h