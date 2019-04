Receita de Pudim Abade Priscos com kumquats, por Marlene Vieira

Receita do livro Os Doces da Chef Marlene, de Marlene Vieira, editado pela Casa das Letras

Ingredientes (para 10 pessoas)

Pudim

500 g de açúcar

250 ml de água

1 pau de canela

Zesto de 1 limão

1 fatia de presunto de boa qualidade

15 gemas

30 cl de vinho do Porto

Caramelo

150 g de açúcar

2 colheres de sopa de água

Kumquats

150 de kumquats

150 g de açucar

100 ml de água

1 estrela de anis

Cardamomo

Preparação

Pudim

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Prepare uma calda de açúcar juntando num tacho o açúcar, a água, a canela, o limão e o presunto. Deixe fervilhar até atingir o ponto voar. Pode medir com termómetro próprio (110 °C) ou mergulhar uma escumadeira e soprar para os buracos do utensílio. Quando formar bolhas está no ponto.

Numa tigela junte as gemas e o vinho do Porto. Verta a calda ainda quente para as gemas, tendo o cuidado de mexer com varas sem agitar demasiado para não formar espuma.

Caramelo

Entretanto, prepare o caramelo juntando o açúcar e a água numa frigideira até atingir o ponto de caramelo. Verta-o numa forma tradicional de pudim ou numa retangular.

Deixe arrefecer e encha a forma com o preparado anterior. Leve ao forno, num tabuleiro em banho-maria, durante 30 minutos. Quando estiver cozido retire de imediato do forno e do banho-maria. Deixe arrefecer e sirva bem frio com os kumquats.

Kumquats

Apare as extremidades dos kumquats e corte-os em metades, na horizontal. Coloque-os numa caçarola com o açúcar, a estrela de anis e o cardamomo. Deixe cozinhar em lume brando durante uma hora. Sirva-os com o pudim depois de frios.

Doces da Chef Marlene (Casa das Letras, 192 págs., €19,90) reúne 80 receitas para todo o ano, divididas pelos 12 meses, ao sabor dos frutos e ingredientes próprios de cada estação. Mais do que um livro de doçaria, a chefe de cozinha Marlene Vieira partilha os seus segredos e técnicas, formas de fazer sobremesas simples e doçaria conventual, receitas básicas de Pastelaria, Massas e Pontos de Açúcar, e ainda um conjunto de receitas de doces "importados", que ganharam lugar à nossa mesa.