No Vinum, em Vila Nova de Gaia, o vinho rima com queijos, sobremesas e petiscos

Três novas provas harmonizadas com salgados e doces estão disponíveis, todos os dias, no Vinum, o restaurante das Caves Graham's, em Vila Nova de Gaia

Harmonizar vinho com comida, queijos e sobremesas é o objetivo das novas provas do Vinum, o restaurante das Caves Graham’s, em Vila Nova de Gaia. E são três, disponíveis todos os dias, a meio da manhã e a meio da tarde (reserva obrigatória, mínimo duas pessoas). Em Portugal de Lés a Lés (€36), provem-se as ostras frescas do Algarve com um Graham’s Extra Dry White Porto, o tártaro de atum dos Açores com tomate confitado, acompanhado de um Alvarinho de Monção, uma torta fina de sardinhas com um copo de Quinta da Falorca Reserva Branco 2017 (Dão) e, por fim, cavala com um Carolina Branco 2017 (Douro).

Quem opte pela harmonização Queijo e Vinhos (€38), começa por saborear um queijo de ovelha serra da Estrela três meses de cura com Altano Reserva 2016 (Douro), segue-se um serra da Estrela DOP amanteigado com o Pombal do Vesúvio 2016, terminando com um queijo de ovelha curado em colorau (picante) com um Quinta do Vesúvio 2016. Já em Bom Porto (€48), a tarte fina de maçã, o pudim abade de Priscos, a dacquoise de pistácio e framboesa e o trio chocolate laranja e canela, harmonizam com vários vinhos do Porto da casa Graham’s. Casamentos felizes, portanto.

Vinum Restaurant & Wine Bar > R. do Agro, 141, Vila Nova de Gaia > T. 22 093 0417 > seg-dom 11h-12h30, 16h30-18h (marcação prévia)