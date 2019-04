L’Origine by Chakall, em Lisboa: O segredo está na massa

Depois de Marvila, Chakall e Roberto Mezzapelle levam as pizzas artesanais para o seu novo restaurante, no Parque das Nações, em Lisboa

Escolhemos um limoncello tónico para desfrutar da esplanada com vista para o Tejo, no novo restaurante de Chakall, bem perto da Torre Vasco da Gama e da entrada para o teleférico do Parque das Nações. A ascendência italiana do chefe argentino junta-se, novamente, à arte de manobrar a massa do pizzaiolo siciliano Roberto Mezzapelle, campeão europeu de pizza acrobática. A ementa de L’Origine confunde-se com a do Refeitório do Senhor Abel, em Marvila, onde a dupla dá cartas, desde o final de 2017.

O segredo dos vários tipos de massa está na sua maturação lenta, entre 24 e 48 horas, no mínimo. Logo nas focaccias, seja a clássica (€4,50) ou com tomate, alcaparras, cebola, azeitonas, orégãos e azeite (€6), sentimos a crocância. Mas a refeição pode também começar por uns carpaccios de salmão fumado (€14), de carne de boi (€13) e de vaca (€12,50), ou uma burrata vinda de Salerno, com cogumelos porcini (€15) ou com pancetta torrada e mel (€12).

Neste italiano em que não há pastas, as personagens principais são as pizzas, com um bordo mais baixo do que as originais sicilianas. Com a farinha italiana vinda do Molino Spadori – só a escola de que Roberto faz parte, a Associazione Acrobatic Pizza World, trabalha com este moinho –, Roberto prepara massa tradicional (levedura de 36 horas), massa preta de carvão vegetal, deliciosa com salmão, abacate, rúcula, tomate seco, mascarpone e nozes (€19), massa sete cereais (trigo, centeio, espelta, cevada, aveia, milho, arroz) e massa de beterraba e gengibre, ideal para nduja (enchido picante), tomate, chili fresco, mozzarella e ricotta (€16). Terminámos com um brinde com Passito di Pantelleria, um vinho doce, proveniente dos solos vulcânicos da Sicília. Auguri!

L'Origine by Chakall > R. Pimenta, 103, Pq. das Nações, Lisboa > T. 21 894 8136 > ter-dom 12h-15h30, 19h30-24h