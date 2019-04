Old Vic: Um clássico para sair à noite em Lisboa, longe da confusão

É uma espécie de sala de estar para os lados da Avenida de Roma, com pipocas, cocktails, snooker e sofás de veludo, onde diferentes gerações cruzam-se ao longo da noite. O Old Vic é um dos bares no eixo Alvalade-Entrecampos-Avenida de Roma, que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 11, nas bancas

Luís Barra

No Old Vic ninguém entra sem tocar à campainha. Paulo Magalhães, 61 anos, e o seu filho Marcelo recebem as pessoas com um sorriso aberto. “É uma surpresa ir abrir a porta. Gosto de descobrir quem lá vem”, diz Marcelo, 30 anos, um relações públicas à antiga. De camisa branca, colete e laço vermelhos, pai e filho orgulham-se do lugar que é uma verdadeira viagem no tempo, impondo até uma certa cerimónia à informalidade dos tempos modernos.

O bar fica na mesma rua do restaurante italiano Lucca, com a entrada a fazer-se pela lateral do prédio de dois andares. A fachada principal fica assim reservada para as portadas de madeira escura, com os vitrais amarelos e vermelhos a colorirem este rés do chão. E se há elemento que distingue o Old Vic de outros bares antigos é, sem dúvida, a sua decoração original. As mobílias vieram de Inglaterra, incluindo o bar de madeira escura, desmontado em contentores. Nas mesas, com sofás de veludo bordeaux, mantêm-se os botões à inglesa: um serve para chamar o empregado, o outro para regular a intensidade da luz dos apliques. Há quem ali vá para comer um bife ou um prego do lombo, ovos com farinheira e, só por encomenda, um prato de bacalhau à Zé do Pipo, com puré de batata e gratinado no forno. Os cocktails também são especiais e o Old Vic, um long drink, até natas leva, além de gin, Pisang Ambon e sumos de laranja, limão e ananás. A coleção de canecas com os reis de Inglaterra, algumas garrafas raras, como a de aguardente francesa Calvados e a de uísque escocês James Martin’s, os mármores italianos e as torneiras de bronze das casas de banho são outros motivos de orgulho para Paulo Magalhães que, há três anos, ampliou o Old Vic, abrindo a sala com a mesa de snooker e mais uns quantos lugares, passando a sentar uma centena de pessoas.

Os cocktails são especiais, como o Old Vic, um long drink feito com natas, gin, Pisang Ambon e sumos de laranja, limão e ananás.

Luís Barra

Old Vic > Tv. Henrique Cardoso, 41, Lisboa > T. 91 407 6170 / 21 797 8395 > seg-sáb 18h-2h