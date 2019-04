Do Norte Café: Um refúgio de tranquilidade no Porto

As regiões nórdicas da Europa servem de inspiração à decoração e à carta do Norte Café, no coração da Baixa portuense. E nem uma salamandra lhe falta

A fachada estreita esconde um prédio muito comprido, tal como outros da Rua do Almada, de resto. Lá dentro, paredes com ramos de árvores parecem marcar uma linha no horizonte. Mesmo sem conhecer a origem dos proprietários, a decoração deste Do Norte Café remete-nos imediatamente para as estepes geladas da Sibéria. Maria Kulagina e Alexey Mikhaylov, de 27 e 35 anos, chegaram ao Porto há dois anos, vindos de Ecaterimburgo, cidade industrial russa, mas continuam com a bússola apontada a norte. “Não só à Rússia, mas também aos países escandinavos ou, por exemplo, ao Gerês, uma das zonas de Portugal de que gostamos bastante”, conta Maria, num português esforçado. Lugares de vistas largas, onde reina a tranquilidade, como desejam que aconteça no Do Norte, apesar de rodeado do bulício da cidade.

O casal começou por abrir um café mais pequeno na Baixa do Porto, o Hungry Biker (onde também alugam bicicletas), mas queria agora crescer para um espaço que “refletisse o nosso estilo, sem compromissos”, diz Maria. As mesas e as cadeiras, os painéis de madeira, as salamandras, tudo foi escolhido e feito por eles, com a ajuda de familiares e amigos. Nesta espécie de refúgio, sobressaem ramos de eucalipto e flores secas, esquis ou patins de gelo do tempo da União Soviética e pinturas de paisagens de montanha.

A carta também tem algo de invernoso, associada a uma comida de conforto, simples. Desde logo, dois brunches bem consistentes que se servem todos os dias: um mais tradicional, com ovos, bacon, salsicha e tomates grelhados, e iogurte natural; outro “do Norte”, com o inevitável salmão a acrescer à oferta. Há ainda diferentes tostas (entre €2,50 e €7,95), taças de húmus e de quinoa (€5,90), papas caseiras de aveia e de arroz (€2,95 e €3,90), smoothies (€3,80 a €4,30), bebidas à base de café e chás. Todas as semanas, Maria e Alexey apresentam uma especialidade associada a uma região nórdica, que tanto pode ser uma tarte de queijo russo com caramelo como uma sopa de peixe de inspiração finlandesa. Para saborear junto da salamandra, na sala ou no pátio interior.

Do Norte Café > R. do Almada, 57-59, Porto > seg-sex 9h-16h, sáb-dom 9h-17h