Receita de Granola de ácer e noz, por Ella Mills

“Adoramos granola; é indispensável no café, no escritório de Deliciously Ella e na nossa cozinha em casa. Ando há cinco anos a fazer variações da receita abaixo, mas esta é a minha favorita de sempre. A mistura torrada de nozes, amêndoas, flocos de coco e sementes de girassol com a baunilha, o xarope de ácer, a laranja e a canela é um sonho, e prepara‑la vai deixar‑lhe a casa toda com um cheiro maravilhoso.” Ella Mills