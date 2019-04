Ver, estar, saborear no restaurante Sála, do chefe João Sá

Um restaurante moderno, sóbrio e confortável, bem adequado à cozinha criativa, segura e natural do chefe João Sá. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o Sála, em Lisboa

Todos sabemos que o Tejo ilustra alguns dos mais belos quadros de Lisboa, mas, às vezes, é preciso voltar as costas ao rio para descobrir outras imagens fascinantes da cidade, como a que se oferece a quem, do velho Campo das Cebolas, olha a Rua da Alfândega e vê o casario de cores claras que ladeia a Casa dos Bicos com a torre da Sé por trás e a encosta do Castelo em fundo. Deslumbrante. É ali que vai dar a Rua dos Bacalhoeiros, onde se encontra, logo a seguir à esquina, o novo restaurante Sála, do chefe João Sá. Eis mais um motivo de interesse que Lisboa agora tem.

O restaurante conta seis meses e tanto basta para se dizer já que atingiu o seu ponto de equilíbrio com a ementa bem estruturada, a culinária seguríssima, os produtos de qualidade e sempre frescos, se possível da estação, e o serviço atento e afável. Nas duas salas, a primeira das quais voltada para a cozinha, o ambiente é intimista, apesar da decoração quase austera, com a madeira no seu tom, muita luz e cores suaves entrecortadas por apontamentos de ouro e azul. Sóbrio e sem artifícios, tal como a comida, com os sabores que a estação traz e que o chefe molda.

Apresenta um menu com cinco momentos e um serviço à carta original com um número variável de pratos, em função do mercado ou da inspiração do chefe, em regra 12 mais leves, que podem ser vegetarianos, e cinco mais intensos, que incluem os de peixe e de carne. Três são a conta certa para uma refeição agradável, atendendo às doses, sendo dois do primeiro grupo. Em vez de nomes, os pratos são identificados por dois ou três dos seus ingredientes, que são sempre poucos, para não se perder o foco, segundo João Sá. Seja abóbora, couve ou tupinambor, seja cavala, pampo ou carabineiro, sejam outros, todos são colocados num nível superior.

Por exemplo, a “abóbora, queijo de cabra, frutos secos” surpreende com as três diferentes preparações e texturas da abóbora, harmonizando-a com os frutos secos, por complementaridade, e com o queijo de cabra, por contraste; a tarte “Bulhão Pato” reinterpreta a conhecida receita com diferentes bivalves (lingueirão, berbigão, mexilhão, o que houver, incluindo amêijoas…), dando-lhe outra forma, sem prejuízo do sabor natural a mar, antes pelo contrário, pois a maionese de plâncton (alga desidratada) e a salicórnia reforçam a salinidade e a frescura; o “porco preto, amêijoa”, inspirado no bao (bolinho) chinês com a portuguesíssima carne de porco e amêijoas no recheio; o “pampo, mexilhões, limão” convence com a textura e o sabor afirmativos do peixe (tão desprezado por muitos), o molho resultante da emulsão da água dos mexilhões com coentros e limão, os bivalves bem abertos e um toque ácido de cebola avinagrada; o “entrecôte, batata-doce, acelgas” apoiado no gostoso puré de batata-doce e na desafiante morcela dos Açores mais o seu toque picante. Sobremesas do chefe, sem a técnica de pastelaria, mas bem-feitas, menos doces e com mais fruta. Garrafeira selecionada com critério.

Sála > R. dos Bacalhoeiros, 103, Lisboa > T. 21 887 3045 > ter-sáb 12h30-15h, 19h-23h > €40 (preço médio)