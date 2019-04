Peixe em Lisboa: Já começou o festival de gastronomia com sabor a mar e a edição deste ano tem novidades

A partir desta quinta, 4, e até dia 14, o Peixe em Lisboa instala-se novamente no Pavilhão Carlos Lopes. Este ano, há cinco restaurantes que se estreiam no festival, entre outras novidades. Saiba quais são

Diana Tinoco

É um regresso ao Pavilhão Carlos Lopes, esta 12ª edição do Peixe em Lisboa, que este ano acontece de 4 a 14 de abril. Na apresentação, Duarte Calvão, diretor do festival, revelou as novidades do festival, organizado pela Associação Turismo de Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, e produção da DOT Global e LGSP Events. Antes de começar a falar à plateia de jornalistas e de parceiros, ligou o cronómetro “para não se estender na conversa”, disse em tom de brincadeira.

Duarte Calvão começou por explicar que este ano haverá uma nova entrada para o festival, agora pela porta virada para o jardim. Também o auditório muda de lugar, para a zona central do pavilhão, de forma a manter uma maior fluidez por parte dos visitantes, e a esplanada ganha uma localização diferente, agora mais protegida do vento.

Em seguida, apresentou os dez restaurantes da região de Lisboa que vão marcar presença todos os dias, entre as 12 e as 24 horas, com ementas à base de peixe e de marisco, a preços que variam entre os 4 e os 12 euros. Contrariando a ordem apresentada na conferência, começamos por revelar os estreantes. Marlene Vieira, à frente do restaurante Panorâmico by Marlene Vieira, em Oeiras, e com um balcão no Mercado da Ribeira, em Lisboa, que ali se apresentará em nome próprio. Do Guincho, chegam dois restaurantes: o Porto de Santa Maria, agora chefiado por Miguel Laffan, e o seu vizinho Monte Mar, do chefe Nuno Rebelo. Depois de se ter apresentado com a sua Taberna da Rua das Flores e a Taberna Fina, André Magalhães leva, este ano, a Taberna Macau ao Peixe em Lisboa, com o objetivo de dar a conhecer esta cozinha ainda desconhecida por cá. Já Gonçalo Costa deixa por uns dias a cozinha do Tágide, um clássico no Chiado, para participar no festival. “É importante que estes clássicos se saibam renovar e acompanhar os novos tempos”, nota Duarte Calvão.

Enumerados os estreantes, fique-se a saber os cinco restaurantes “repetentes”: Arola, do Hotel Penha Longa, em Sintra; Kanazawa, do chefe Paulo Morais, "que tem uma cozinha oriental suficientemente conhecida, especialmente a japonesa"; Ibo, do chefe João Pedro Pedrosa, com a sua ementa de sabor e alma africana; a Casa do Bacalhau, vencedor do Concurso da Patanisca no ano passado; e ainda o Ritz Four Season, com o chefe Pascal Maynard, conhecido pelos visitantes do Peixe em Lisboa, principalmente, pelas sobremesas que costuma servir.

A programação prossegue com as conversas com as Estrelas Michelin internacionais convidadas, no auditório. Com início no dia 5 de abril, o painel inclui o belga Gert De Mangeleer, que alcançou as três Estrelas Michelin no restaurante Hertog Jan, em Bruges, entretanto encerrado ao público por decisão do chefe. Segue-se o italiano Marco Stabile, do restaurante Ora D’Aria, em Florença, no dia 7 de abril (“É a primeira vez que a cozinha da Toscana é representada no Peixe em Lisboa", revela o diretor do Peixe em Lisboa); o holandês Michel Van der Kroft (8 abr) do 't Nonnetje, em Harderwijk, na Holanda, com duas Estrelas Michelin; e ainda o russo Evgeny Vikentev (9 abr), do Wine Cabinet, em São Petersburgo, agora a chefiar o novo Cell, em Berlim. Por fim , a 12 de abril, será a vez do espanhol Oriol Castro, do Disfrutar, em Barcelona, com duas Estrelas Michelin, que trabalhou durante anos ao lado de Ferran Adrià, no El Bulli, "e, por isso, um dos chefes mais vanguardistas dos nossos tempos", diz ainda Duarte Calvão.

A destacar ainda o Concurso de Pataniscas, no dia 8 de abril, e o Melhor Pastel de Nata, a 10 de abril, as sessões da Ciência Viva dedicadas a receitas de peixe de aquacultura, um debate com pequenos produtores e uma sessão com as nutricionistas Ágata Roquette, Lilian Barros e Mariana Abecassis.

O encerramento do Peixe em Lisboa caberá ao chefe Alexandre Silva (do restaurate Loco, com uma Estrela Michelin) que, no Pavilhão Carlos Lopes, dará a provar alguns dos pratos que vai servir no seu novo restaurante Fogo, baseado na cozinha portuguesa preparada no fogo, prestes a abrir na Avenida da República.

Antes de sair, espreitem-se o Mercado Gourmet, nas galerias do pavilhão, recheado com enchidos, doçaria tradicional, chocolates, azeites e vinhos, entre outros produtos, bem como a banca de peixe de peixe fresco.

Peixe em Lisboa > Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII, Lisboa > 4-14 abr > 4 abr, qui 18h-24h, 5-13 abr 12h-24h, 14 abr, dom 12h-18h > €15, menores de 12 anos grátis > 8 abr, seg (dia económico) o valor da entrada dá direiro a um consumo de €10, durante a semana 12h-15h, o valor da entrada dá direito a duas degustações de €5