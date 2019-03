Três vinhos, três (boas) escolhas

Onde se fala de um tinto nobre do Dão, de um espumante personalizado do Alentejo e de um branco versátil do Douro. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Dizer-se que há vinhos para todas as ocasiões e para todas as bolsas soa a frase feita, que realmente é. Mas importa lembrá-la no momento de comprar vinho, dado que a diversidade da oferta é grande e, em contrapartida, a disponibilidade dos recursos geralmente escasseia. Convém, pois, escolher bem. No entanto, há vinhos que nos obrigam, fatalmente, a abrir os cordões à bolsa.

Do Dão, chegou o Teixuga tinto 2014, que é um vinho grandioso. Trata-se do primeiro tinto da marca topo de gama de Caminhos Cruzados, empresa criada há sete anos, em Nelas, com o objetivo de voltar a posicionar esta região “no mapa dos grandes vinhos portugueses”. Prove-se o vinho e aplaudam-se Paulo e Lígia Santos, pai e filha, ele por fundar e ela por dirigir a empresa, bem como os enólogos Carla Rodrigues, Carlos Magalhães e Manuel Vieira, por criarem os vinhos como este, no qual se reconhece o Dão mais distinto. Vai para o cesto.

Do Alentejo profundo, veio um espumante estupendo: Herdade do Rocim Espumante Grande Reserva Brut Nature Rosé 2014. Sabe-se, há muito, das potencialidades da sub-região da Vidigueira para a produção de vinhos de qualidade, e aqui está mais uma prova: este vinho irradia frescura, elegância e sedução. Também cabe no cesto. E, de um dos oito terroirs em que se subdivide a Quinta dos Murças, na margem direita do Douro, entre a Régua e o Pinhão, propriedade do Esporão, acaba de sair o Assobio Branco 2018. Provém de vinhas das encostas mais elevadas, onde o vento mais assobia. As castas são autóctones e o vinho, à maneira tradicional, é sério e capaz de fazer boa companhia à mesa. Cesto cheio.

Teixuga Dão DOP Tinto 2014

Feito com uvas da casta Touriga Nacional e amostras de outras, provenientes de vinhas velhas, exibe cor intensa e profunda, aroma muito concentrado e elegante, paladar cheio, rico, envolvente, com todos os elementos em perfeito equilíbrio e o seu final é arrebatador. €50

Herdade do Rocim Espumante Grande Reserva Brut Nature Rosé 2014

Apenas uvas da casta Touriga Nacional, neste espumante que tem bela e suave cor salmão, bolha muito fina e persistente, aroma elegante com delicadas notas de fruta e apontamentos florais, paladar vivo e seco, com uma frescura cativante e um final agradavelmente longo. €28,50

Assobio Branco Douro 2018

Um vinho versátil e gastronómico, ou não fosse elaborado com uvas das castas autóctones Verdelho, Gouveio, Viosinho, Rabigato e Códega do Larinho. A cor é citrina, o aroma mostra-se intenso e fresco com boas notas frutadas, sobretudo cítricas, o paladar cheio com assinalável frescura. €7,49