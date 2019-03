N'Os Papagaios, em Lisboa, há peixinhos da horta e espetadas afegãs

Joana Amado trocou o jornalismo pela restauração e devolveu Os Papagaios ao bairro de Arroios. A ementa é como um mapa-mundo, com sabores bem portugueses e de outras paragens

1 / 3 José Carlos Carvalho 2 / 3 José Carlos Carvalho 3 / 3 José Carlos Carvalho

É no vizinho Mercado de Arroios, em Lisboa, que Joana Amado, proprietária da nova cafetaria e restaurante Os Papagaios, faz a maior parte das compras. Ali, escolhe os legumes, o peixe, a fruta e a charcutaria. “Mesmo que não tenham aquilo de que preciso, estes comerciantes arranjam forma de o conseguir”, diz Joana, que já se sente parte deste bairro lisboeta. “É só atravessar a rua, não fazia sentido ir a outros supermercados. Mas, acima de tudo, é uma convicção minha”, afirma a antiga editora de Internacional do jornal Público.

Na ementa d’Os Papagaios há de tudo um pouco, desde ovos estrelados, mexidos, omoletas e tostas, feitas com o pão de fermentação lenta da vizinha Terrapão, a outras opções com mais substância. À hora de almoço (prato do dia €7,50), inicie-se a viagem pelo mundo dos sabores com os peixinhos da horta ou com um queijinho de Azeitão, continuando com espetadas afegãs, arroz de cabidela, galinha tailandesa, entre outras sugestões que misturam várias cozinhas do mundo (ou não fosse Joana jornalista de Internacional).

De cá, junta uma bem portuguesa canja ou um ensopado de borrego, entre outros pratos que vão mudando ao ritmo da sua criatividade. Em conversa com o senhorio, Joana Amado percebeu que existia uma grande ligação do bairro ao antigo restaurante, daí ter mantido o nome. “Em Arroios, toda a gente se lembra d’Os Papagaios.” Com a ajuda da irmã Rita, arquiteta de formação, deu uma nova decoração à casa que pretende ser um lugar de convívio e ponto de encontro de amigos, onde também se pode ir de computador debaixo do braço, para trabalhar.

Os Papagaios > R. Lucinda Simões, 13, Lisboa > T. 21 151 6099 > ter-sáb 9h-17h