Mercearia do Peixe e Cia: Regalo à beira da estrada, na Azambuja

Cozinha de mercado com produtos frescos, de qualidade, bem confecionados, bem apresentados e servidos com simpatia. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Mercearia do Peixe e Cia, na estrada que liga o Carregado à Azambuja

A qualidade e a frescura dos produtos estão bem exemplificadas na montra de pescado que ocupa uma posição dominante na sala, junto da cozinha, com o grelhador logo atrás, e atrai, fatalmente, o olhar de quem entra no restaurante Mercearia do Peixe e Cia. É provável que a escolha da refeição fique decidida nesse momento, ao contemplá-la, a menos que o cliente traga na ideia outras iguarias. Instalado na margem do parque de um posto de abastecimento de combustíveis, em Vila Nova da Rainha, à beira da estrada que liga o Carregado à Azambuja, o restaurante faz jus ao nome, com peixe de qualidade e frescura insuperáveis, diariamente adquirido na lota.

A sala é acolhedora, mais do que deixaria supor o ar discreto e a localização da casa, com cadeiras e mesas de madeira, estas cobertas com caminhos de mesa que lhes dão um ar leve e asseado, decoração rústica que integra bem as garrafas de vinho, ambiente tranquilo, confortável, familiar. Tal como o pescado, também os demais produtos são do dia, frescos e destinados a preparações culinárias simples mas esmeradas, à maneira tradicional, preferencialmente na grelha ou no tacho.

A ementa inclui vários pratos típicos do Ribatejo, exemplificativos da boa gastronomia regional, entre os quais se destacam: migas com grelos a acompanhar o peixe, torricado de bacalhau, enguias fritas e linguadinhos do Tejo (estes, em regra, ao fim de semana). Mas há pratos emblemáticos que os clientes não dispensam, como a famosa cabeça de garoupa grelhada, iguaria ímpar e muito fácil de comer, ao contrário do que poderão pensar, por ser servida em pedacinhos tão manuseáveis como deliciosos, e acompanhada, tal como os demais peixes frescos do dia grelhados, com as migas ribatejanas (numa versão muito particular, só com pão, azeite e alho), tomate assado, batatas cozidas e grelos; as línguas de bacalhau estufadas em arroz de grelos, num arroz malandrinho rico de sabor; a massa de garoupa, suave e perfumada; a carne maturada, por exemplo, num bife substancial; o torricado de perdiz em escabeche, na simplicidade do pão com azeite e alho associado ao tradicional escabeche, entre outros.

Os fins de semana são especialmente dedicados aos pratos típicos ribatejanos, que vão variando, estando agora em destaque o sável frito com açorda de ovas, o rabo de touro estufado, a dobrada à moda de Vila Franca de Xira e, só para dar mais um exemplo e excitar apetites, o estufadinho de pombos. Boa doçaria, que a tarte de queijo com gelado de framboesa bem representa. Garrafeira consistente.

Mercearia do Peixe e Cia > EN 3, km 6,6, Arneiro, Vila Nova da Rainha, Azambuja > T. 263 418 464 > seg-dom 12h-15h30 (jantares para grupo e por marcação) > €30 (preço médio)