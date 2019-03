Rei da China e Casa dos Prazeres: José Avillez tem mais dois restaurantes. De novo no Chiado

Desta vez, José Avillez junta-se a Estanislao Carenzo para abrir dois restaurantes inspirados na cozinha luso-asiática. O Rei da China já está a funcionar, a Casa dos Prazeres inaugura na próxima semana – e ficam mesmo em frente ao Bairro do Avillez

É de sorriso aberto que Estanislao Carenzo, nascido na multicultural cidade de Buenos Aires, na Argentina, nos recebe a dias de abrir os restaurantes Rei da China e Casa dos Prazeres, em parceria com José Avillez, que conheceu durante uma viagem ao México, em 2011.

O prédio escolhido fica na Rua Nova da Trindade, ao lado da Pitaria e em frente ao Bairro Avillez, dois dos restaurantes que o chefe gere no Chiado. Assim que entramos no número 13, somos brindados com o Rei da China, que funciona como um bar/tasca de sopas ricas de inspiração asiática, com ambiente descontraído e pensado para refeições rápidas. “É interessante observar o gosto que os portugueses têm pela sopa”, diz Estanislao, proprietário do restaurante Sudestada, em Buenos Aires e em Madrid. Do Vietname, serve-se a pho, ali preparada com vitela em duas cozeduras, mexilhão, massa de arroz e muitas ervas (€8,50). Da China, a dandan mian, um caldo de cogumelos, massa de trigo caseira, molho de amendoim, feijão-verde e azeite de malagueta (€8,50). E do Japão e da China, resulta o ramen feito com caldo de galinha do campo, cachaço assado, massa de trigo caseira, grelos e ovo marinado (€9). Mas neste Rei da China, há mais para saborear: na categoria dos Petiscos, destacam-se os bolinhos de bacalhau à tailandesa (€1,80) e, n’Os Infiltrados, o frango com arroz à macaense cozinhado a baixa temperatura, arroz aromático e molho de soja doce (€9,50).

Em poucos minutos de conversa, percebe-se que Estanislao é, acima de tudo, um viajante e um contador de histórias que nos leva a deambular pelos sabores e paisagens do Sudeste Asiático. Destino no qual se inspirou para criar as cartas do Rei da China e da Casa dos Prazeres (já lá iremos), baseadas na culinária luso-asiática, principalmente de Portugal, do Vietname, da China e do Japão, onde viveu cerca de um ano e meio para aprender a cultura e a gastronomia deste país.

A paixão pela cozinha nasceu durante o primeiro emprego, num restaurante francês em Buenos Aires. “Fazia tudo, ali aprendi a respeitar o lado artístico das receitas”, conta o argentino que se delicia com as lojas antigas e as tascas lisboetas, elogiando ainda os produtos portugueses, como o peixe e os legumes frescos, de boa qualidade. Já José Avillez diz ser um privilégio “estabelecer esta colaboração e poder oferecer, em Lisboa, uma cozinha asiática com muita qualidade, criatividade e diversidade”. E recorda as conversas que teve com Estanislao Carenzo sobre a gastronomia e a História de Portugal, “que despertaram o interesse do chefe argentino pelo nosso país e pela nossa cultura, levando-o a querer mudar-se para Lisboa e abrir estes dois restaurantes, em parceria”.

Lisboa multicultural

Passando a porta ao lado do balcão, entra-se no bar da Casa dos Prazeres, a lembrar um clube dos anos 40 em Xangai, com uma carta de cocktails que mistura o clássico e o moderno. Para saborear, neste ambiente intimista, peça-se o Prince Bangkok, com rum, lima e menta (€10), ou o Shogun Oaxaca, com tequila, mezcal, pepino e gengibre (€10), que podem aliar-se aos petiscos. Seguindo as medusas vermelhas suspensas, suba-se até à sala principal do restaurante, com um menu que aproveita maioritariamente os produtos portugueses interpretados com a forma e a técnica asiáticas. “A grande inspiração para a Casa dos Prazeres foi a Lisboa multicultural, ligada ao mundo, com um passado rico e extraordinário, que vive um momento de explosão”, explica o chefe argentino. Ali, a carta combina história e fantasia, diz ainda.

Para partilhar, há pequenos pratos, como croquetes tailandeses de corvina e batata-doce, com molho agridoce de malagueta portuguesa e atchara de beterraba (€6) ou leitão do campo confitado, com vinagre da China, azeite de presunto, malagueta e azeitona galega (€6). Na categoria dos pratos e caris, sugere-se a bochecha estufada em leite de coco, com caril vermelho e feijão-frade (€4). Nos acompanhamentos, à escolha, há grelos em flor salteados em azeite, com gengibre e alho (€4), arroz aromático (€2) ou glutinoso (€3). A refeição pode encerrar com castella (o pão de ló japonês) de chá verde e gelado de mel de cana (€5), ou com uma fatia de bolo de cacau e gelado de tâmaras queimadas (€4,50).

Na Casa dos Prazeres, a Sugestão de Menu (€65), para duas pessoas, inclui couvert, oito pratos e uma sobremesa para partilhar. À prova estão rolo primavera do Vietname, recheado de porco preto e caranguejo; e beringela assada na brasa.

Rei da China > R. Nova da Trindade, 13, Lisboa > seg-sáb 12h30-22h30 > Casa dos Prazeres > R. Nova da Trindade, 13, Lisboa > ter-sáb 19h-24h (restaurante), 19h-2h (bar)